 Трамп уклонился от гарантий мирной передачи власти в случае проигрыша | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 24.09.2020

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Мир

Трамп уклонился от гарантий мирной передачи власти в случае проигрыша

Глава Белого дома заявил, что в случае отказа от предлагаемого демократами масштабного голосования по почте "все будет очень мирно". По его словам, процесс голосования вышел из-под контроля.

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп ушел от прямого ответа на вопрос, гарантирует ли он мирную передачу власти своему сопернику, кандидату от Демократической партии Джо Байдену в случае проигрыша на выборах 3 ноября. Так он отреагировал на соответствующий вопрос журналиста во время пресс-конференции в Белом доме в среду, 23 сентября.

"Что ж, посмотрим, что произойдет. Вы знаете, что я очень сильно выражал недовольство по поводу голосования, и это полная катастрофа", - заявил президент. Речь идет о голосовании по почте, которое демократы предлагают масштабно использовать на предстоящих выборах из-за пандемии. Трамп ранее не раз выражал мнение о том, что итоги выборов в таком случае могут быть сфальсифицированы и само голосование станет уязвимым для вмешательства из-за рубежа.

Глава Белого дома заявил, что в случае отказа от голосования по почте "все будет очень мирно". "Никакой передачи власти, честно говоря, и не будет. Будет продолжение", - выразил уверенность в своей победе американский лидер. По его словам, процесс голосования вышел из-под контроля, и "демократы знают это лучше, чем кто-либо другой".

Джо Байдена "развеселило" заявление Трампа

Кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден, комментируя заявление Дональда Трампа, сказал, что оно его развеселило. "Меня развеселило это, - заявил Байден журналистам. - Я спросил, в какой стране мы находимся. Послушайте, он говорит самые иррациональные вещи. Я не знаю, что сказать".

Негативно отреагировал на заявление Трампа и сенатор-республиканец Митт Ромни. "Основополагающим для демократии является мирный переход власти; иначе это Беларусь", - написал Ромни в своем Twitter.

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