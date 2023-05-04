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Эксперты связывают проблему изменения климата с избыточным потреблениемФото: Peter Kneffel/dpa/picture alliance
Природа и окружающая средаГермания

Избыточное потребление: немцам не хватает ресурсов планеты

Стюарт Браун
13 мин. назад

Германия к 4 мая исчерпала свой условный годовой объем природных ресурсов, которые могут восстановиться за год. Дальнейшее ее потребление будет компенсировано за счет более бедных стран - и будущих поколений.

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Несмотря на замедление роста немецкой экономики на фоне продолжающегося российского вторжения в Украину Германия в этом году достигла предела допустимого потребления ресурсов к тому же сроку, что и год назад, а именно - к 4 мая.

Между тем на глобальном уровне допустимый годовой объем потребления ресурсов планеты окажется превышен 28 июля, и эта дата - самая ранняя за всю 30-летнюю историю ее определения американской неправительственной природоохранной организацией Global Footprint Network.

В последние полвека потребности населения Земли постоянно росли

Речь идет о так называемом "биологическом потенциале" планеты, под которым подразумевается "способность экосистем производить биологические материалы, используемые людьми, и поглощать отходы, производимые людьми". В 1970-х годах этого потенциала у Земли было более чем достаточно для удовлетворения ежегодной потребности человечества в ресурсах. Однако за последние полвека эти потребности постоянно росли.

Виола Вольгемут, представитель Greenpeace в Германии
Виола ВольгемутФото: Greenpeace/J. Rezac

В глобальном масштабе, чтобы поддерживать свой образ жизни на привычном уровне, человечеству сейчас необходимо 1,7 объема ресурсов, имеющихся на планете. Между тем для жителей Германии этот показатель и вовсе равняется трем. Иными словами, немцы потребляют сейчас в три раза больше, чем могут себе позволить, если исходить из возможностей восстановления ресурсов планеты.

Считается, что расплачиваться за такое избыточное потребление придется Глобальному Югу. Такие страны, как Индонезия или Эквадор, например, не превышают полагающийся им условный объем ресурсов до декабря и живут почти по средствам. Однако положенные им ресурсы эксплуатируются более богатыми странами, такими как Германия. В 2023 году самый масштабный перерасход ресурсов был у Катара. Он исчерпал рассчитанный для него объем возобновляемых природных ресурсов уже к 10 февраля.

Логика бесконечного роста экономики в Германии

ФРГ - не единственная промышленно развитая страна, которая выбирает свою долю ресурсов так рано. По расчетам Global Footprint Network, Франция достигнет этого порога всего на день позже - 5 мая. Греция, Япония и Великобритания превысят допустимые объемы потребления также в этом месяце.

"Большая проблема, с которой мы столкнулись в Германии, как и в целом в регионе Глобального Севера, заключается в том, что мы еще не поняли, что ресурсы конечны", - отмечает Виола Вольгемут (Viola Wohlgemuth), специалист по экономике замкнутого цикла и борьбе с токсичными веществами в германском отделении Greenpeace. Она ссылается на данные Всемирного совета ресурсов (World Resources Council), согласно которым 90% потерь биоразнообразия связано с "эксплуатацией ресурсов и их переработкой в продукцию", а также с тем, что такое производство является причиной выброса 50% парниковых газов на планете.

Несмотря на этот "огромный ресурсный кризис", такие страны как Германия, "так ничему и не научились", сетует Вольгемут. В прошлом ФРГ считалась "образцом климатической добродетели", вспоминает берлинский климатический активист Тадцио Мюллер (Tadzio Müller). "Причина этого мифа о Германии как "экологическом чемпионе" по иронии судьбы не имеет ничего общего с немецкой промышленной политикой или политическими стратегиями Берлина на правительственном уровне. Он связан всецело с мощными общественными движениями", - полагает Мюллер.

В этой связи он упоминает общественное движение против использования атомной энергии, развившееся в стране в 1970-80-х годах; многочисленные разработки в области возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на немецких предприятиях среднего и малого бизнеса, а также недавние акции молодых активистов в поддержку борьбы с изменением климата и за отказ от ископаемого топлива.

И все же, чтобы эффективно противостоять изменению климата и решить "чрезвычайно серьезную проблему сокращения биологического разнообразия", связанную с чрезмерным потреблением, прежде всего необходимо пересмотреть принцип бесконечного роста, лежащий в основе экономической политики Германии, уверен активист. По словам Тадцио Мюллера, это касается и идеи "зеленого роста экономики", или того, что он называет "электромобильным капитализмом", который также основан на значительном увеличении потребления ресурсов - особенно минералов и редкоземельных элементов.

Экономика замкнутого цикла 

В настоящее время федеральное правительство Германии обсуждает новую национальную стратегию экономики замкнутого цикла, пытаясь внедрить эффективные методы хозяйствования, которые сокращают потребление ресурсов - даже при сохранении прежней модели роста, указывает Мюллер.

По мнению Виолы Вольгемут, такая модель экономики жизненно необходима, чтобы отодвинуть дату, когда условный объем потребляемых ресурсов Земли считаются израсходованным. "Мы должны изменить свои бизнес-модели так, чтобы выпускаемая продукция была действительно пригодна для вторичной переработки", - подчеркивает она, ссылаясь на принципы сокращения потребления, повторного использования и переработки (reduce, reuse and recycle), лежащие в основе европейского плана действий Green Deal по развитию экономики замкнутого цикла. Вольгемут также призывает ввести в Германии максимальный предел на объем ресурсов, которые могут быть использованы.

Такие ограничения, по ее мнению, должны распространяться и на энергопотребление. По данным Greenpaece, только четверть потребляемого в ФРГ газа идет на отопление или приготовление пищи, в то время как большая часть ископаемого топлива с высоким содержанием углерода используется в неэкологичном производстве. 

Необходимость сокращения выбросов парниковых газов

По мнению Кристофа Бальса (Christoph Bals), политического директора экологической организации Germanwatch, выбросы парниковых газов являются прямым следствием перепроизводства и избыточного потребления и их необходимо быстро сократить, чтобы Германия смогла уменьшить объемы своего избыточного потребления. "Выбросы углекислого газа в ФРГ должны сокращаться в три раза быстрее, чем сейчас", - убежден он. 

Кристоф Бальс
Кристоф БальсФото: picture-alliance/Flashpic/J. Krick

В организации Germanwatch считают улучшение доступа к высокоскоростному железнодорожному транспорту и сокращение числа авиаперелетов одним из способов сократить объемы выбросов углекислого газа в атмосферу. Однако решить проблему избыточного расходования ресурсов Германии удастся, только сократив потребление.

"Мы рассматриваем все проблемы по отдельности - будь то изменение климата, утрата биоразнообразия или нехватка продовольствия. Как будто они возникают независимо друг от друга, - рассуждает основатель и глава Global Footprint Network Матис Вакернагель (Mathis Wackernagel). - При этом все они являются проявлениями одной и той же проблемы: того, что наш коллективный обмен веществ и энергии, количество вещей, которые использует человечество, стали слишком большими по сравнению с тем, что может воспроизвести Земля".

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