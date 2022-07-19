Трое подсудимых по делу о протестах во Владикавказе получили от 8 до 10 лет

Оперный певец из Северной Осетии Вадим Чельдиев осужден на 10 лет строгого режима по обвинению в организации протестов против "режима самоизоляции", прошедших во Владикавказе в апреле 2020 года. Об этом во вторник, 19 июля, сообщил глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков, указав, что Ростовский областной суд назначил сроки наказания еще двум другим "организаторам" акций: Рамису Чиркинову - 8 лет лишения свободы и Арсену Бесолову 8 с половиной лет.

Как передал из зала суда адвокат Андрей Сабинин, которого цитирует Чиков, все подсудимых признаны виновными в фактической организации протестов.

20 апреля 2020 года собравшиеся на акцию протеста против антиковидных мер в столице Северной Осетии начали выдвигать политические требования: отправить в отставку правительство и главу республики Вячеслава Битарова, провести досрочные выборы, а также освободить активиста и оперного певца Вадима Чельдиева, задержанного ранее в Санкт-Петербурге по делу о распространении фейков о коронавирусе - он опубликовал в своем Telegram-канале анонс схода против коронавирусных ограничений во Владикавказе.

Из-за столкновений между протестующими и прибывшими из Москвы сотрудниками Росгвардии СКР возбудил уголовное дело о применении насилия в отношении нацгвардейцев и полицейских и о хулиганстве, связанном с сопротивлением представителю власти. Позже дело о хулиганстве было переквалифицировано на организацию массовых беспорядков, к этому добавилось обвинение в призывах к экстремистской деятельности. Обвинение в применении насилия было оставлено только у Чельдиева - за то, что он, как утверждалось, сопротивлялся в полицейском автомобиле, когда его везли из Петербурга во Владикавказ.

Дело в отношении Чельдиева о распространении фейков прекращено за истечением срока давности.

На акции протеста 20 апреля, на которую вышли свыше 2 тысяч человек, задержали более 100 участников, 65 из них подверглись административному аресту на срок от двух до 15 суток. Более 20 стали фигурантами уголовных дел, как минимум десять человек получили реальные сроки до 6 с половиной лет.

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