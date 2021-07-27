 Еще пять протестовавших во Владикавказе получили до 6,5 года колонии | Новости из Германии о России | DW | 29.07.2021

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Россия

Еще пять протестовавших во Владикавказе получили до 6,5 года колонии

Общее число осужденных за участие в антиковидных протестах во Владикавказе достигло 10. 27 июля реальные сроки лишения свободы получили первые пять жителей Северной Осетии.

Протестующие и полиция на площади во Владикавказе 20 апреля 2020 года

Протестующие и полиция на площади во Владикавказе 20 апреля 2020 года

Еще пять жителей Северной Осетии, участвовавших в акциях протеста против коронавирусных ограничений во Владикавказе в апреле 2020 года, получили реальные сроки лишения свободы. О вынесении приговора по уголовному делу, рассмотренному единолично судьей Ольгой Бороховой, сообщается 28 июля на сайте Ленинского районного суда Ростова-на-Дону.

Все пятеро - Арсен Брихов, Артур Джавадян, Хетаг Самов, Ацамаз Теблоев и Георгий Хугаев - были признаны виновными в участии в массовых беспорядках (часть 2 статьи 212 УК РФ). Сами подсудимые отказались признать вину в полном объеме, настаивая на квалификации их действий по статье о хулиганстве. Теблоев осужден на 4 года и 9 месяцев колонии общего режима, Самов и Хугаев - на 5 лет и 3 месяца, Брихов получил срок 5,5 года и Джавадян - 6,5 года, его признали виновным по статье о применении насилия в отношении представителя власти, сообщил корреспондент издания "Коммерсант".

Первые пять участников акций протеста во Владикавказе против коронавирусных ограничений в 2020 году были осуждены на разные сроки лишения свободы 27 июля 2021 года.

Судебные процессы проходили в Ростове-на-Дону, куда их перенесли из Владикавказа по ходатайству Генпрокуратуры.

Протесты в Северной Осетии

20 апреля 2020 года около 2500 человек вышли в центр Владикавказана несанкционированную акцию, протестуя против антиковидных мер, введенных в связи с распространением SARS-CoV-2. Они требовали финансово поддержать людей, потерявших доходы из-за пандемии.

Произошли стычки протестующих с полицией и Росгвардией, вытеснявших людей с площади. Административный арест от трех до 15 суток получили 46 участников акции протеста.

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    Автор: Янина Мороз


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