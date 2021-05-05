 Пять человек погибли при атаке на детский сад в Бразилии | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 05.05.2021

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Мир

Пять человек погибли при атаке на детский сад в Бразилии

Подросток с мачете устроил резню в детском саду в муниципалитете Саудадис. Его мотивы пока неизвестны. Трем погибшим детям не было и двух лет.

Перед детским садом в бразильском Саудадисе, где подросток устроил резню, 4 мая 2021 года

Перед детским садом в бразильском Саудадисе, где подросток устроил резню, 4 мая 2021 года

18-летний подросток с мачете ворвался в детский сад в бразильском муниципалитете Саудадис на юге страны и убил трех детей и еще двух сотрудниц. Трагедия произошла во вторник, 4 мая.

По сообщениям местных СМИ, погибшим детям не исполнилось и двух лет. Большего числа жертв удалось избежать благодаря тому, что остальные сотрудницы успели запереться с детьми в пеленальной комнате.

После нападения злоумышленник нанес себе тяжелые ранения, предположительно, пытаясь покончить с собой. Его нейтрализовали оказавшиеся поблизости местные жители, после чего нападавшего доставили в больницу. Пока неизвестно, были ли у подростка проблемы с психикой и каким был мотив его действий. Полиция обыскивает дом нападавшего.

Глава муниципалитета Масиел Шнайдер, комментируя произошедшее, расплакался в прямом эфире: "Это самый трагичный день в нашей истории. Мы не знаем, как нужно себя вести. Это мой первый срок, мне 35 лет и у меня самого маленький ребенок". Власти штата Санта-Катарина, где располагается Саудадис, объявили трехдневный траур.

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    Автор: Дмитрий Вачедин


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