Три человека погибли в Одессе в результате атаки дронов

Три человека погибли в Одессе, восемь пострадали в Днепре в результате российских ракетных ударов и атак дронов. Силы ПВО сбили 23 беспилотника из 31 запущенного Россией по Украине.

Украина вновь подверглась ракетным ударам и атаке дронов со стороны России. Три человека погибли в ночь на пятницу, 23 февраля, в Одессе, где обломки сбитого над морем дрона упали на здание предприятия, что привело к пожару, сообщили Силы обороны юга Украины.

По информации главы областной военной администрации Олега Кипера, при ударе по Одесской области были задействованы ударные дроны Shahed-131/136 и ракеты типа Х-31П и Х-22.

В Днепре в результате попадания по жилому многоэтажному дому и предприятию пострадали восемь человек, рассказал глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Всего в течение ночи российские войска запустили по Украине шесть ракет типа С-300, Х-22 и Х-31П, а также 31 беспилотник Shahed. Из них 23 дрона силам ПВО удалось сбить над территорией Одесской, Николаевской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областей, заявили Воздушные силы ВСУ .

Согласно сообщению украинских военных, ракеты и БПЛА запускались из Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае России, аннексированного Крыма, с оккупированной территории Донецкой области и акватории Черного моря.

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