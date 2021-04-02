Две трети городов России признаны неблагоприятными для жизни

Благоприятная среда для проживания существует только в каждом третьем городе России. Это следует из исследования компании "ДОМ.РФ", результаты которого опубликованы в пятницу, 2 апреля. Согласно ним, общее число населенных пунктов РФ с благоприятной городской средой составляет 375 из 1116, где проводился анализ качества.

За 2020 год число благоприятных для проживания городов в России выросло на 76, это на 18 больше, чем было предусмотрено планом федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", отмечают авторы исследования.

Индекс качества городской среды рассчитывается по 36 индикаторам, среди которых, например, благоустройство, безопасность, качество общественного транспорта, доступная среда для маломобильных граждан. Каждый индикатор оценивается по десятибалльной шкале, и, если его итоговая оценка превысит 180 баллов, городская среда признается благоприятной.

Самые благоприятный для жизни города РФ

Среди городов с населением более 1 млн человек самыми благоприятными для проживания считаются Москва, Санкт-Петербург и Казань. Среди городов с населением от 250 тыс. до 1 млн человек - Грозный, Сочи и Тюмень. Лидерами рейтинга городов с населением от 100 до 250 тыс. человек стали города Подмосковья.

Индекс благоприятной городской среды в РФ рассчитывается с 2019 года Минстроем России совместно с АО "ДОМ.РФ". Этот финансовый институт развития в жилищной сфере был создан в 1997 году постановлением правительства РФ для содействия проведению государственной жилищной политики.

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