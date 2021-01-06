 Ангелы для немцев прилетают из Пскова | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 07.01.2021

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Культура и стиль жизни

Ангелы для немцев прилетают из Пскова

Регулярные поставки фигурок ангелов из дерева в Германию, которые производятся в Пскове, из-за пандемии временно заморожены. Что это за ангелы и почему их так полюбили немцы?

Псковские ангелочки перед отправкой в Германию

Фигурки ангелов из дерева, которые в производственно-интеграционных мастерских в российском Пскове изготавляют люди с ограниченными возможностями здоровья, давно полюбились в Германии. Эти мастерские много лет назад были созданы по инициативе и при активной поддержке общественной организации Initiative Pskow ("Инициатива Псков") Евангелической церкви Рейнской области. Жители Германии регулярно в благотворительных целях заказывают их через интернет-портал этой организации, а средства от их продажи идут на различные проекты для интеграции людей с инвалидностью в Пскове.

Особенно много заказов бывает в преддверии Рождества. Однако в 2020 году из-за пандемии многотысячные поставки псковских ангелочков были временно заморожены, а готовый груз вот уже несколько месяцев ждет отправки на одном из складов российской транспортной компании. "Немцы, заказавшие их в качестве подарков к Рождеству, надеются, что деревянные фигурки скоро прибудут в Германию и станут "ангелами-хранителями" для их близких и любимых во время пандемии", - подчеркивает в интервью DW руководитель "Инициативы Псков" Марта Варенкамп (Martha Vahrenkamp).

Ангелочки для родственников жертв авиакатастрофы

Впервые о псковских ангелочках немецкая общественность узнала во время траурной мессы в Кельнском соборе 17 апреля 2015 года в память о 150 погибших при крушении самолета Gemanwings во французских Альпах. На каждом сидячем месте в церкви для родственников и друзей погибших лежали маленькие деревянные фигурки, которые можно было сжимать в руках, сдерживая слезы горечи и утраты. Откуда они взялись, эти ангелочки?

Марта Варенкамп

Марта Варенкамп

Тогда по срочному заказу "Инициативы Псков" в Германию было прислано чуть более трех тысяч фигурок ангелов ручной работы - для родственников и друзей погибших. Марта Варенкамп вспоминает: "Мне позвонили из службы церковного душепопечительства с просьбой организовать для траурного молебна ангелочков из Пскова. У меня в подвале было всего триста штук. Я позвонила в псковские мастерские и спросила, могут ли они в сжатые сроки выполнить заказ? После коротких консультаций мне пришел утвердительный ответ. Выяснилось, что для создания фигурок на добровольных началах были задействованы не только те, кто работает в мастерских, но и весь обслуживающий персонал - от работников на кухне до сотрудников бухгалтерии. И псковские ангелочки успели к траурной церемонии. Я видела их в руках людей и была рада, что они смогли стать для них хоть небольшим, но утешением".

Как жест примирения перерос в дружбу

Город Псков, как и многие советские города, сильно пострадал во время Второй мировой войны. В 1989 году в город прибыла делегация Евангелической церкви Рейнской области с миссией примирения. А в 1991 году, к в 50-летию траурной даты начала войны, в Земельной евангелической церкви Северного Рейна - Вестфалии была создана "Инициатива Псков".

"Мы сразу сделали ставку на сотрудничество не с частными организациями, а с администрацией города, а потом и области. Потому что считали, что только благодаря официальной поддержке нашей инициативы мы сможем добиться успеха", - подчеркивает Марта Варенкамп.

Сегодня благодаря немецким друзьям в городе работают службы ранней помощи для детей с ограниченными возможностями здоровья и хоспис для умирающих тяжелобольных, три детских сада для особенных детей и центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения, на базе которого созданы мастерские на 250 рабочих мест.

 

Одна из мастерских в Пскове

В одной из мастерских в Пскове

"Расширение мастерских было завершено в 2011 году, а сделали мы это в связи с высоким спросом на такие рабочие места. Строительство помещений и других объектов было профинансировано нашей инициативой за счет благотворительных пожертвований, а затем они были переданы муниципалитету и районной администрации. Теперь они несут главные материальные затраты и заботятся о новых кадрах для обучения и опеки людей с ограниченными возможностями здоровья. А мы по-прежнему поддерживаем их различными благотворительными акциями", - уточняет Марта Варенкамп.

Благотворительность и семейное счастье

Сегодня в "Инициативе Пскова" на общественных началах активно работают чуть более 300 человек. Начиная с 1990-х ежегодно несколько немецких выпускников школ проводят в Пскове добровольный социальный год. Некоторые из них не просто помогали в работе, но и нашли свое семейное счастье.

Псковские ангелы двух размеров - маленький и чуть побольше

Псковских ангелов можно повесить на стену или держать в руке

"За эти годы возникло четыре счастливых семьи, которые сегодня имеют детей и являются активистами нашей организации. Двое детей одной из первых таких семей уже взрослые, они закончили в Германии университеты", - не скрывает радости Марта Варенкамп. По ее словам, за эти годы у немцев появилось много друзей в Пскове, она сама уже более сотни раз бывала в этом городе и полюбила его жителей. Благодаря тесным контактам Марта научилась русскому языку и может вести разговоры на простые темы.

Ежегодно организация продает в Германии до пяти тысяч псковских ангелочков из дерева. Стоимость одной фигурки - четыре евро. Средства от продажи направляются в псковские мастерские. Заказы приходят из немецких больниц, которые финансируют церкви, из хосписов, от частных лиц. 

Марта Варенкамп убеждена в том, что фигурки ангелов ручной работы из Пскова помогают многим жителям Германии в трудные периоды их жизни. Они лежат на столах в больничных палатах, в автомобилях, украшают детские комнаты, их часто сжимают в руках люди, которые пережили горе и надеются на лучшие времена. А для Марты Варенкамп, как бы пафосно это не звучало, деревянные псковские ангелы - символ примирения и дружбы между народами двух стран.

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    Автор: Максим Нелюбин


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