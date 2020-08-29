Трех журналистов немецкой компании ARD лишили аккредитации в Беларуси

Журналисты немецкого общественно-правового телеканала ARD Илья Кузнецов, Сергей Сергеев и Михаил Фомин лишены аккредитации МИД Беларуси. Об этом в субботу, 29 августа, сообщили в Telegram-канале представители Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ). Эту информацию также подтвердил DW Илья Кузнецов.

Аккредитация отозвана по решению межведомственной комиссии по безопасности в информационной сфере, действующей при Совбезе Беларуси. Основания для этого не называются. Граждан РФ Сергеева и Фомина при этом высылают из страны. В отношении Кузнецова составлен протокол - якобы за участие в массовой акции. Дата рассмотрения его дела пока неизвестна.

Аккредитации лишены и журналисты ряда других иностранных СМИ

Между тем, как сообщил в Facebook заместитель председателя Белорусской ассоциации журналистов Борис Горецкий, о лишении аккредитации также уведомили журналисток британской телерадиовещательной корпорации BBC Татьяну Мельничук и Татьяну Януцевич. По словам Горецкого, с ними связались по телефону. "Сообщили, что решением межведомственной комиссии по противодействию экстремизму их аккредитации в МИД аннулируются с сегодняшнего дня", - написал он. У сотрудниц BBC было разрешение на работу сроком в 1 год.

Аналогичное постановление коснулось и сотрудников медиакорпорации "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (РСЕ/РС), уведомили в ее Telegram-канале. Речь идет, в частности, о журналистах Белорусской службы Олеге Груздиловиче, Алесе Дащинском, Владимире Гридине и Александре Дынько.

По информации портала Tut.by и РСЕ/РС, в списке тех, у кого аннулированы аккредитации: Василий Федосенко и Владимир Костин (Reuters), Сергей Гапон и Александр Грабенкин (AFP), а также Геннадий Шарипкин (RFi).

Главный редактор DW призвала не препятствовать работе журналистов

Ранее все трое - Кузнецов, Сергеев и Фомин - были задержаны во время освещения протестов в Минске. Корреспондентку Deutsche Welle (DW) Александру Богуславскую 27 августа также на протяжении почти шести часов удерживали в Октябрьском РУВД Минска под предлогом проверки документов. Журналистка была задержана, когда вела репортаж с антиправительственной акции протеста. Конфискованный у Богуславской телефон ей вернули только 28 августа.

Против Богуславской был начат административный процесс по статье КоАП 22.9 за предполагаемую работу без аккредитации, хотя журналистка неоднократно предъявляла все необходимые документы. При возвращении телефона 28 октября корреспондентку DW, однако, уведомили, что административный процесс в отношении нее прекращен, никаких обвинений не выдвинуто. Главный редактор медиакомпании Deutsche Welle Мануэла Каспер-Клэридж (Manuela Kasper-Claridge) выразила глубокое возмущение задержанием корреспондентки призвала не препятствовать работе журналистов в Беларуси.

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