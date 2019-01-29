 Transparency International обеспокоена ростом коррупции в странах G7 | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 23.01.2020

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Мир

Transparency International обеспокоена ростом коррупции в странах G7

Четыре страны G7 опустились в Индексе восприятия коррупции по итогам 2019 года. Германия и Россия не улучшили, но и не ухудшили показатели.

конверт с деньгами

"Правительства должны срочно разобраться с коррупционной ролью больших денег в финансировании политических партий и противодействовать их чрезмерному влиянию на политические системы", - заявила Делиа Феррейра Рубио - председатель международной организации Transparency International (TI), обнародовавшей в четверг, 23 января, ежегодный Индекс восприятия коррупции в 180 государствах.

Контекст

В новом Индексе восприятия коррупции РФ оказалась на 138-й строчке из 180. Глава Transparency International в РФ Антон Поминов поделился с DW соображениями на этот счет и указал на ряд проблем. (29.01.2019)

Из 22 рекомендаций по предупреждению коррупции среди парламентариев, судей и прокуроров, данных РФ Группой государств против коррупции, Москва не выполнила полностью ни одну, утверждают в Transparency International. (08.11.2019)

Опираясь на экспертные оценки, организация присваивает каждой стране индекс подверженности коррупции - от 0 (максимум коррупции) до 100 (коррупции нет). Лидерами рейтинга с показателем 87 баллов являются Дания и Новая Зеландия. 86 баллов у Финляндии. Наихудшие показатели у Сомали (9 баллов), Южного Судана (12 баллов) и Сирии (13 баллов). Россия с 28 баллами находится в нижней части рейтинга, ниже ее из постсоветских стран только Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Показатели России с прошлого года не изменились. Несколько лучше - по 30 баллов - показатели у Азербайджана и Украины. Но, если Азербайджан на один балл ухудшил свои показатели по сравнению с 2018 годом, то Украина, напротив, набрала 5 баллов. Меньше всего коррупции в постсоветских странах у Эстонии, она на 19-м месте (74 балла). 

Исследование с беспокойством отмечает, что показатели четырех стран G7 упали по сравнению с прошлым годом: Канада потеряла 4 балла, Франция и Великобритания по три, а США - два. Позиция Германии, она на 10-м месте с 80 баллами, осталась неизменной.

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    Коррупция в России - самые громкие дела

    Ситуация с коррупцией не меняется

    Россия по итогам 2016 года оказалась рядом с Украиной, Казахстаном и Непалом - на 131-м из 176 мест в рейтинге Индекса восприятия коррупции (ИВК), подготовленного Transparency International. РФ, как и в 2015 году, получила 29 баллов из 100. 1 место и самый низкий уровень коррупции - в Дании и Новой Зеландии, Германия - на 10-м месте. В конце списка - Южный Судан и Сомали.

  • Женщины стреляют по мишеням в тире.

    Коррупция в России - самые громкие дела

    "Охота в тире"

    В Transparency International называют борьбу с коррупцией в РФ охотой, лишь похожей на настоящую: "Это стрельба из заготовленного ружья по заранее расставленным мишеням". Подозрения вызывают уголовные дела, которые походят на устранение конкурентов. Например, дело министра Улюкаева или экс-главы Кировской области Никиты Белых, которого задержали в июне 2016-го при передаче ему 400 тысяч долларов.

  • Владимир Путин, декабрь 2016 года

    Коррупция в России - самые громкие дела

    Разгул казнокрадства не прощается

    Соцопросы показывают, что многие россияне считают громкие дела скорее показательными акциями, чем реальной борьбой с коррупцией. 26% опрошенных "Левада-центром" возложили "в полной мере" ответственность за коррупцию на Владимира Путина, 33% - "в значительной мере". Так что высокий рейтинг российского президента не означает, что граждане прощают ему разгул взяточничества и казнокрадства.

    Автор: Галина Петровская


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Власти России заявляют о системной борьбе с коррупцией. Но коррупционерами все чаще оказываются те, кто должен бороться с казнокрадством. Самые скандальные истории - в фотогалерее DW. (03.03.2017)  

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