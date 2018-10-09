 Transparency International критикует торговлю паспортами в ЕС | Новости из Германии о Европе | DW | 10.10.2018

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Европа

Transparency International критикует торговлю паспортами в ЕС

Евросоюзу необходимы более строгие правила предоставления гражданства или вида на жительство в обмен на инвестиции. Подобные программы могут привлечь зарубежных коррупционеров.

Выданный Германией паспорт

Существующие в ряде стран Евросоюза программы предоставления гражданства или вида на жительство в обмен на инвестиции (так называемые "золотые визы") требуют большей прозрачности и осмотрительности. Об этом говорится в опубликованном в среду, 10 октября, совместном докладе "Бегство в Европу", подготовленном международными организациями Transparency International (TI) и Global Witness (GW). Его авторы особо выделяют необходимость ввести правила выдачи документов, действующие во всех государствах Евросоюза.

Подобный шаг является мерой защиты от преступности и коррупции, утверждается в документе. У лиц, "накопивших деньги сомнительным путем", возникает "искушение обеспечить себе место за пределами родной страны", вдали от региона, "где они были украдены", отметила представитель GW Наоми Херст. По ее мнению, выдача документов должна быть основана на строгом контроле, принимая во внимание "неотъемлемые риски".

Контекст

Крупные инвесторы за считанные месяцы получают паспорта стран-членов ЕС. По данным The Guardian, среди них есть и коррупционеры из РФ и Украины. DW о том, как это стало возможным. (19.09.2017)

Автор исследования о продаже властями Кипра и Мальты паспортов Евросоюза российским и украинским богачам рассказала в интервью DW, в чем главная проблема такой практики. (22.09.2017)

Средний порог инвестиций - 900 тысяч евро

Программы предоставления гражданства или вида на жительство действуют в 13 государствах Евросоюза. Для получения паспорта по подобной схеме необходимо инвестировать в среднем 900 тысяч евро, говорится в докладе.

За последние 10 лет страны ЕС выдали не менее 6000 паспортов и почти 100 тысяч видов на жительство, утверждают составители доклада. Лидерами стали Испания, Венгрия, Латвия, Португалия и Великобритания. Иностранные инвестиции в ЕС в ходе подобных программ составили около 25 млрд евро.

Еврокомиссия (ЕК) следит за получением  "золотых виз", заявил комиссар ЕС по миграции и внутренних делам Димитрис Аврамопулос. По его словам, в число рекомендаций ЕК членам Евросоюза входит проверка, которую следует проводить до возможного предоставления гражданства.

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    Автор: Илья Коваль


Контекст

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Ссылки в интернете

Доклад Transparency International и Global Witness

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