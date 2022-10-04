Трамп требует от телеканала CNN 475 млн долларов за клевету

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил американский телевизионный канал CNN в клевете и потребовал выплаты 475 млн долларов в качестве компенсации за моральный ущерб. В 29-страничном иске Трампа, поданном в суд Южного округа штата Флорида в понедельник, 3 октября, отмечается, что он хочет "защитить свою репутацию преданного государственного служащего" и установить ответственность CNN за ущерб, причиненный его репутации "ложными, клеветническими и подстрекательскими высказываниями". В частности, истец категорически не согласен с утверждением медиакомпании CNN, назвавшей "большой ложью" его высказывание, что президентские выборы 2020 года были "украдены" демократом Джо Байденом.



Адвокаты Дональда Трампа утверждают, что компания "пыталась использовать свое огромное влияние - якобы в качестве "надежного" источника новостей - для дискредитации истца в сознании своих зрителей и читателей, чтобы нанести ему политическое поражение". Трамп также обвиняет CNN в "согласованных попытках склонить политический баланс влево". Медиакомпания якобы пыталась оклеветать его, используя многочисленные "все более скандальные, ложные и порочащие ярлыки, такие как "расист", "русский лакей", "мятежник" и, наконец, "Гитлер", - указывается в заявлении. По мнению политика, "кампания клеветы и оскорблений" в его адрес вызвана тем, что CNN опасается нового выдвижения Трампа на пост президента США на выборах 2024 года.

Кроме того Дональд Трамп заявил, что он и его адвокаты могут подать иски "против большого количества других фейковых новостных СМИ" в ближайшие недели и месяцы, особенно в связи с освещением президентских выборов в США в 2020 году.

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