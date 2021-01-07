 Трамп не намерен присутствовать на инаугурации Байдена | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 08.01.2021

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Мир

Трамп не намерен присутствовать на инаугурации Байдена

Трамп решил прервать давнюю традицию, не придя на инаугурацию своего преемника Байдена. Присутствие на церемонии уходящего президента США считается знаком примирения после жесткой избирательной кампании.

Предшественник Трампа Барак Обама присутствовал на его инаугурации в 2017 году

Предшественник Трампа Барак Обама присутствовал на его инаугурации в 2017 году

Действующий президент США Дональд Трамп не намерен присутствовать на церемонии вступления в должность избранного главы Белого дома Джо Байдена. "Для всех, кто спрашивал: я не пойду на инаугурацию 20 января", написал он в пятницу, 8 января, в Twitter.

Тем самым Трамп может прервать долгую традицию, по которой президент США, покидающий этот пост, по возможности присутствует на инаугурации своего преемника, хотя юридически это не обязательно: Байден может принять присягу и в отсутствие предшественника.

Участие уходящего президента в торжественной церемонии инаугурации считается важным сигналом примирения особенно в условиях ожесточенной предвыборной кампании. По данным агентства Reuters, в Белом доме ходят слухи, что Трамп уедет из Вашингтона накануне мероприятия, 19 января.

Прошедшие 3 ноября президентские выборы республиканец Дональд Трамп проиграл с большим отрывом представителю Демократической партии Джо Байдену, однако на протяжении месяцев отказывался признать поражение, утверждая, что в ходе голосования были допущены массовые фальсификации. Только после того как Конгресс официально утвердил избрание Байдена президентом, Трамп заявил, что не будет препятствовать передаче власти.

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