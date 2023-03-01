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Надежда Толоконникова
Надежда Толоконникова (Фото из архива)Фото: Agustin Marcarian/REUTERS
ПолитикаРоссия

Толоконникову вновь обвиняют в оскорблении чувств верующих

Виталий Кропман
2 ч. назад

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили публикации активистки в социальных сетях. Каие именно - неизвестно. Последние несколько лет Толконникова проживает в США.

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Следственный комитет России (СКР) возбудил дело по статье об оскорблении чувств верующих (часть 1 статьи 148 УК РФ) в отношении одной из основательниц группы Pussy Riot Надежды Толоконниковой. Об этом в своем Telegram-канале в среду, 1 марта, сообщил юрист, руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

По его информации, основанием для возбуждения уголовного дела послужили публикации активистки в социальных сетях. Каие именно - неизвестно. Расследованием занимается Мещанский межрайонный отдел СКР по Москве.  В рамках уголовного дела проведена серия обысков.

Дело Pussy Riot

В 2012 году Надежда Толоконникова вместе с Марией Алехиной и Екатериной Самуцевич были обвинены были обвинены в хулиганстве по мотивам религиозной вражды и приговорены по статье "Хулиганство" к двум годам лишения свободы за панк-молебен "Богородица, Путина прогони" в храме Христа Спасителя в Москве. Толоконникова отсидела в колонии в Мордовии и Красноярского края 1 год и 10 месяцев и была освобождена по амнистии в декабре 2013 года.

Следствием дела Pussy Riot стало внесение изменений в статью 148 УК РФ, криминализующие оскорбление чувств верующих, напоминает интернет-издание "Медуза".

Последние несколько лет Толконникова проживает в США.

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