 Япония выразила протест России из-за визита Мишустина на Курилы | Новости из Германии о России | DW | 26.07.2021

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Россия

Япония выразила протест России из-за визита Мишустина на Курилы

Поездка премьер-министра Михаила Мишустина на Итуруп не способствует японско-российским отношениям, заявил глава МИД Японии. Москва в ответ раскритиковала "территориальные притязания Токио".

Премьер-министр России Михаил Мишустин

Михаил Мишустин

Япония выразила протест российскому послу Михаилу Галузину из-за визита премьер-министра России Михаила Мишустина на южнокурильский остров Итуруп. Об этом в понедельник, 26 июля, сообщил генеральный секретарь правительства страны Кацунобу Като.

Поездка российского премьера на спорный остров "противоречит последовательной позиции Японии в отношении северных территорий и вызывает большое сожаление", отметил Като на пресс-конференции в Токио. Глава МИД Тосимицу Мотэги, в свою очередь, заявил, что визит Мишустина "задел чувства народа Японии" и "не способствует японско-российским отношениям".

Москва отвергает претензии Токио

Россия отвергла претензии японской стороны. "Протест неприемлем в свете нашей принципиальной позиции, согласно которой острова были переданы на законных основаниях в результате Второй мировой войны", - заявил Галузин репортерам.

Вслед за этим МИД РФ также выразил протест японскому послу в России. Замминистра иностранных дел РФ Игорь Моргулов раскритиковал "недружественные шаги в контексте территориальных притязаний Токио" к России, а пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков указал, что глава правительства "посещает те российские регионы, которые считает необходимым и над развитием которых в том числе и в сотрудничестве с нашими партнерами предстоит много работать".

Ранее в тот же день Михаил Мишустин прибыл на Итуруп, расположенный вблизи японского острова Хоккайдо. Российский премьер осмотрел местную больницу и рыбоперерабатывающий завод, а также сделал несколько заявлений о дальнейшем экономическом развитии Курил. В том числе он предложил создать на архипелаге свободную таможенную зону.

История территориального спора Японии и России

Острова Южно-Курильской гряды Итуруп, Кунашир, Шикотан и архипелаг Хабомаи были включены в состав СССР по итогам Второй мировой войны, однако Токио оспаривает это, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года.

В советско-японской совместной декларации 1956 года говорилось, что СССР "в качестве жеста доброй воли" готов передать Японии Шикотан и Хабомаи, но только после подписания мирного договора. Однако в Токио мирный договор подписать отказались.

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    В 1956 году Советский Союз согласился передать Японии два острова - Хабомаи и Шикотан - после заключения мирного договора между странами. Однако советские власти аннулировали свои обязательства после того, как в 1960 году Япония заключила договор о безопасности с США.

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    Автор: Ирина Филатова


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