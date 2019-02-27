 Tesla стала продавать Model 3 на 10 тысяч долларов дешевле | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 01.03.2019

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Мир

Tesla стала продавать Model 3 на 10 тысяч долларов дешевле

Автопроизводитель Tesla закрывает большинство офлайн-магазинов. За счет этого компания намерена удерживать низкую цену на Model 3.

Tesla Model 3

Tesla Model 3

Американский автопроизводитель Tesla начал продажи третьей модели (Model 3) своего электромобиля по цене 35 тысяч долларов (около 31 тысячи евро). Базовую комплектацию этой модели Tesla, на которую производитель возлагает определенные надежды, можно заказать только через интернет, сообщила в четверг, 1 марта, пресс-служба компании. Кроме того, в этой комплектации дальность пробега машины составит всего 350 километров.

Контекст

В последнее время электромобили Tesla стали для многих символом статуса, спрос на них превышает предложение. Но немецкий эксперт по автопрому Франк Швопе видит ситуацию не в столь радужном цвете. (04.12.2017)

Китай становится одним из мировых центров инноваций в автомобилестроении. Поэтому с ним связали свою профессиональную судьбу и бывший топ-менеджер BMW, и новый глава Volkswagen. (09.01.2019)

"В течение следующих нескольких месяцев мы намерены закрыть многие наши магазины. Небольшое количество магазинов в популярных местах останутся в качестве галерей и информационных центров Tesla. Для клиентов в США важно понимать, что благодаря онлайн-продажам любой человек в любом штате может быстро и легко приобрести Tesla", - говорится в пресс-релизе компании.

Tesla гарантирует сервис в любой стране

Кроме того, Tesla обещала увеличить инвестиции в сервисную систему, намереваясь обслуживать свои электромобили "в тот же день, если не в тот же час". Компания также заявила, что гарантирует доступность сервиса в любой стране, в которой работает.

Производство Model 3 ранее приносило многочисленные проблемы компании. В январе глава Tesla Илон Маск объявил о сокращении тысяч человек, примерно семи процентов рабочих мест. Компания сталкивается с "чрезвычайно тяжелым вызовом" - сделать свою продукцию конкурентоспособной в сравнении с автомобилями, использующими традиционные энергоносители. Маск благодаря Model 3 намерен добиться прорыва на массовом рынке. Самая дешевая модель до настоящего момента стоила на 10 тысяч долларов больше.

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    Автор: Андрей Гурков


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Model 3: Первый бюджетный электромобиль Tesla

 

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