 Telegram выплатил в России штрафы на 11 млн рублей | Новости из Германии о России | DW | 03.02.2022

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Россия

Telegram выплатил в России штрафы на 11 млн рублей

Судебные приставы на основании решения Таганского суда Москвы открыли 3 производства в отношении Telegram за отказ удалять запрещенный в РФ контент.

Логотип мессенджера Telegram на экране смартфона

Логотип мессенджера Telegram

Представители мессенджера Telegram выплатили штрафы на 11 млн рублей за отказ удалять запрещенный российским законодательством контент. Об этом информагентства сообщают в четверг, 3 февраля, со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов. Речь идет о трех исполнительных производствах о взыскании пяти, двух и четырех миллионов рублей, возбужденных в январе на основании решения Таганского районного суда Москвы.

В России 1 января вступил в силу закон, который обязывает зарубежные IT-компании с суточной аудиторией более чем 500 тыс. пользователей открыть в РФ свой филиал, уполномоченное юридическое лицо или представительство. Компаниям предписано зарегистрировать личный кабинет через сайт Роскомнадзора и разместить на своих ресурсах электронную форму для обратной связи. Отказ от исполнения закона грозит рядом штрафных мер до полной блокировки в РФ.

Помимо Telegram, в реестр вошли компании Google, Apple, Meta Platforms (владеет соцсетью Facebook), Twitter, TikTok, и другие. В карточке Telegram на сайте РКН все требования на момент публикации были отмечены как неисполненные.

Соцсети в России обязаны сами выявлять запрещенный контент

С февраля 2021 года в России действуют поправки к закону об информации, в соответствии с которыми соцсети обязаны самостоятельно выявлять и блокировать "запрещенную" информацию. Среди прочего к ней относятся "призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, терроризму и участию в несогласованных публичных мероприятиях", а также контент, который "оскорбляет общественную нравственность" и выражает "явное неуважение к обществу, государству", органам государства и его символам.

Google, Telegram, Meta и Twitter уже не раз были оштрафованы в РФ за отказ удалить контент, запрещенный в этой стране.

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    Автор: Григорий Аросев


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