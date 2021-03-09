 Telegram разместил облигации на 1 млрд долларов | Экономические новости из Германии | DW | 15.03.2021

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Экономика

Telegram разместил облигации на 1 млрд долларов

Мессенджер Telegram впервые разместил собственные облигации и привлек на рынке 1 млрд долларов. Ставка по бондам составила 7%.

Логотип мессенджера Telegram на экране смартфона

Telegram Group разместила пятилетние конвертируемые долларовые облигации под 7% годовых, размещение прошло по цене номинала. Компания привлекла 1 млрд долларов. Об этом сообщило издание РБК по ссылкой на источник, получивший удовлетворение своей заявки.

Размещение началось на прошлой неделе. По данным источников издания, книга заявок была открыта в среду, 9 марта. В пятницу, 12 марта размещение было завершено. Номинал одной бумаги составил 1 тыс. долларов, минимальный лот для участия составлял 500 тысяч долларов. Бонды размещены до 2026 года, первая выплата купона намечена на сентябрь 2021 года

Одно из условий выпуска облигаций - они предоставляют владельцам возможность конвертировать их в акции с дисконтом 10% к цене размещения компании в случае проведения IPO, отмечает источник издания.

Зачем Telegram $1 млрд

Роуд-шоу размещения проходило в режиме строгой конфиденциальности. Организатором размещения на внебиржевом рынке выступал сам Telegram, но работа с агентами (в России – VTB Capital и Aton). О планах Telegram занять на рынке 1 млрд долларов через конвертируемые облигации стало известно еще в феврале. Именно тогда "Коммерсант" писал, что по окончании срока евробондов они могут быть конвертированы в акции Telegram с дисконтом 10% к рыночной цене, если он выйдет на IPO.

Тогда же предполагалось, что привлеченные средства Telegram Group направит на развитие мессенджера и погашение задолженности перед инвесторами неудавшегося проекта блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON). Всего, по данным СМИ, до 30 апреля компания должна вернуть инвесторам TON почти 626 млн долларов.

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    Автор: Григорий Аросев


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