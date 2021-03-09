 Роскомнадзор требует от Telegram заблокировать ботов по сбору данных россиян | Новости из Германии о России | DW | 09.03.2021

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Россия

Роскомнадзор требует от Telegram заблокировать ботов по сбору данных россиян

Telegram-боты, собирающие личные данные, нарушают российские законы и должны быть заблокированы, объяснил Роскомнадзор. Ведомство пытается отыскать их создателей через правоохранителей.

Силуэт человека с бумажным самолетиком и логотип мессенджера Telegram

Роскомнадзор отправил администрации мессенджера Telegram уведомление с требованием заблокировать работу ботов, позволяющих по запросу собрать информацию о человеке. Об этом российское издание "Коммерсант" пишет во вторник, 9 марта. Создатели подобных сервисов своими действиями нарушают законодательство о защите персональных данных, объяснило ведомство.

Роскомнадзор обратился в правоохранительные органы для поиска владельцев таких ботов. Подобные сервисы собирают информацию из выложенных в открытый доступ баз данных. Эксперты оценивают годовую маржу этих ботов в 200 млн рублей и допускают, что штрафы за нарушение правил обработки личных данных не станут стимулом для их создателей прекратить свою деятельность.

В феврале основатель мессенджера Павел Дуров сообщил о блокировке нескольких Telegram-каналов, распространявших персональные данные силовиков, судей, журналистов и участников протестных акций в России. В этих каналах содержались призывы к насилию, что запрещено правилами мессенджера, объяснил Дуров.

Два года попыток заблокировать Telegram

В апреле 2018 года Роскомнадзор начал блокировать Telegram за отказ его администрации предоставить Федеральной службе безопасности ключи для дешифровки переписок пользователей. В борьбе против мессенджера ведомство ограничивало доступ к нескольким миллионам сторонних сайтов, в том числе сервисам Google, Amazon и Microsoft. Однако Telegram остался одним из самых популярных среди россиян инструментов для коммуникации. В июне 2020-го ведомство сняло все ограничения с мессенджера.

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  • Facebook Messenger (picture alliance/PHOTOPQR/L'ALSACE/MAXPPP)

    Мессенджеры: не только WhatsApp

    Facebook и прочие

    Существуют, конечно, и мессенджеры Facebook, Skype, приложение от российской соцсети vk.com, но они вам, вероятно, и без нашего обзора хорошо известны. А какими сервисами для общения пользуетесь вы?

    Автор: Григорий Аросев


Смотреть видео 03:08

Роскомнадзор решил бороться с Facebook, Google и Twitter якобы за цензуру (19.11.2020)

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