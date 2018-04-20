 Telegram готовится выпустить собственную криптовалюту | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 28.08.2019

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Мир

Telegram готовится выпустить собственную криптовалюту

Криптовалюта Gram может появиться уже в течение предстоящих двух месяцев, сообщила газета The New York Times.

Эмблема Telegram

Эмблема Telegram

Мессенджер Telegram  в течение предстоящих двух месяцев может выпустить первую партию собственной криптовалюты под названием Gram. Об этом сообщила во вторник, 27 августа, американская газета The New York Times со ссылкой на трех инвесторов.

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По их данным, цифровые кошельки Telegram могут стать доступны для 200-300 млн пользователей этого приложения по всему миру. В начале 2018 года компания Telegram Group Inc. Павла Дурова в ходе первичного размещения монет привлекла примерно 1,7 млдр долларов (1,5 млрд евро) от частных инвесторов для запуска криптовалюты, напоминает издание.

В корпорации отмечают, что криптовалюта Gram будет завязана на децентрализованную компьютерную сеть, поэтому владельцы Telegram не смогут контролировать перемещение виртуальных денежных потоков.

В апреле исполнился год с момента блокировки Telegram в России по приговору Таганского суда Москвы. Она последовала за отказ Telegram выдать ключи шифрования по требованию ФСБ. Блокировка породила цифровое сопротивление, а пользователи не только не ушли из мессенджера, но и стали активно распространять инструменты обхода. 

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