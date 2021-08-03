 Таллин отказал в визе дипломату из РФ в ответ на высылку эстонского дипломата | Новости из Германии о Европе | DW | 30.08.2021

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Европа

Таллин отказал в визе дипломату из РФ в ответ на высылку эстонского дипломата

После того как в июле Таллин и Москва обменялись высылкой дипломатов, из России был выслан еще один сотрудник эстонского посольства. На это Эстония ответила отказом предоставить визу российскому дипломату.

Столица Эстонии Таллин

Столица Эстонии Таллин

В ответ на высылку эстонского дипломата из России МИД в Таллине отказал в выдаче визы одному российскому дипломату. Об этом эстонское министерство иностранных дел сообщило в понедельник, 30 августа.

В ведомстве сослались на то, что в дипломатии принято зеркально отвечать на высылку дипломата. "В данном случае МИД желает положить конец сложившейся ситуации и надеется, что Российская Федерация, несмотря на свою асимметричную реакцию, воздержится от дальнейшего обострения ситуации, - указывается в сообщении пресс-службы эстонского МИДа. - Эстония заинтересована в хороших и конструктивных отношениях со всеми своими соседями, но для этого требуется аналогичная воля и от России".

В начале июля РФ выслала из страны консула эстонского генконсульства в Санкт-Петербурге Марта Лятте. В ответ Таллин объявил персоной нон грата дипломата из России, после чего в начале августа последовало несимметричное решение российских властей о высылке еще одного эстонского дипломата - сотрудника посольства Эстонии в Москве.

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    Автор: Александра Елкина


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