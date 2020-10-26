 Таллин хочет возобновить расследование гибели парома ″Эстония″ | Новости из Германии о Европе | DW | 30.01.2021

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Европа

Таллин хочет возобновить расследование гибели парома "Эстония"

Премьер-министр Эстонии приветствовала намерения властей Швеции внести изменения в действующее законодательство, которые позволили бы подробнее изучить корпус судна, лежащий на дне Балтийского моря.

Паром Эстония в порту Таллинна. Фото из архива

Паром "Эстония" в порту Таллинна. Фото из архива

Эстонские власти после смены правительства в стране намерены возобновить расследование гибели парома "Эстония", затонувшего 26 лет назад. "Новое эстонское правительство преисполнено решимости продвигать расследование крушения "Эстонии", - заявила премьер-министр страны Кайя Каллас после разговора со шведским коллегой Стефаном Лёвеном в пятницу, 29 января.

Она приветствовала намерения властей Швеции внести изменения в действующее законодательство, которые позволили бы подробнее изучить корпус корабля, лежащий на дне Балтийского моря. Дело в том, что по шведским законам обломки судна вместе с телами погибших считаются местом захоронения и исследовать их нельзя. Изменение закона позволит комиссии, в которую входят представители трех стран, попробовать найти ответ на вопрос о природе огромной дыры, появившейся в носовой части судна. 

Гибель парома "Эстония"

Паром "Эстония", на борту которого находилась почти тысяча человек – 803 пассажира и 186 членов команды, -  28 сентября 1994 года отправился из Таллина в Стокгольм. Судно затонуло у южного побережья Финляндии. Эта авария, в которой погибли 852 человека считается самой серьезной корабельной катастрофой в Европе после Второй мировой войны.

Согласно выводам международной комиссии, в которую входили по три представителя от Эстонии, Швеции и Финляндии, опубликованных по результатам первичного расследования,  гибель судна была вызвана повреждением запорного устройства носового визора (подъемной надводной части парома – Ред.), в результате на автомобильную палубу в течение нескольких минут хлынули тысячи тонн забортной воды, которые и отправили судно на дно. При этом существует множество самых разнообразных конспирологических версий. В то же время выжившие и родственники погибших уже давно требуют возобновления расследования, напоминает агентство dpa.

Требования о новом расследовании усилились после выхода в сентябре 2020 года документального сериала Discovery Networks "Находка, которая меняет все". Его авторы в ходе подводных съемок обнаружили четырехметровую пробоину в корпусе судна, о существовании которой ранее было неизвестно.

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    Автор: Инза Вреде, Ксения Сафронова


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