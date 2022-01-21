 Такую музыку любит Владимир Путин? | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 21.01.2022

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Россия

Такую музыку любит Владимир Путин?

Россия не собирается нападать на Украину? Последние уверения в этом главы МИД РФ Сергея Лаврова на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Женеве не убедили карикатуриста Сергея Елкина.

Карикатура Сергея Елкина: президент РФ Владимир Путин марширует с огромным барабаном и бьет в него. На музыкальном инструменте написано: Барабан войны.

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