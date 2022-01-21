Такую музыку любит Владимир Путин?

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Россия не собирается нападать на Украину? Последние уверения в этом главы МИД РФ Сергея Лаврова на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Женеве не убедили карикатуриста Сергея Елкина.
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В январе Россия тайно ввезла в непризнанные "ДНР" и "ЛНР" несколько танков, сообщило главное разведывательное управление (ГРУ) Минобороны Украины. В сообщении говорится, что РФ активно вербует наемников в Донбасс.
Если украинскую границу пересечет хоть один российский солдат - это уже явное нападение, заявил Энтони Блинкен. Вашингтон допускает и сценарий попытки смены власти в Украине с участием спецназа РФ.