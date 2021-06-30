Таганский суд в Москве запретил Telegram-бот "Глаз Бога"

Таганский суд Москвы признал незаконной деятельность Telegram-бота "Глаз Бога", позволяющего пользователям получать по запросу информацию о людях из различных баз данных. Ресурс нарушает права граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, сообщил в четверг, 1 июля, Роскомнадзор. По заявлению регулятора ранее в тот же день состоялось судебное заседание.

"На основании решения суда соответствующий интернет-ресурс будет включен в Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных", - заявил представитель Роскомнадзора "Интерфаксу". В ведомстве также пояснили, что получили жалобы граждан на "Глаз Бога", они просили изучить законность сбора, обработки и распространения персональных данных сервисом.

Иск Роскомнадзора в ответ на обращения граждан

Об иске Роскомнадзора к основателю "Глаза Бога" Евгению Антипову стало известно накануне. Заявление с требованием запретить ресурс было подано 7 июня, сообщила газета "Коммерсант". Представитель сервиса Сергей Каленик заявил изданию, что юристы "частично ознакомились" с иском и посчитали его необоснованным. "Мы хотим сотрудничать с регулятором и делать все по закону, но Роскомнадзор не берет трубки и не отвечает на письма", - подчеркнул Каленик.

Опрошенные изданием юристы уверены, что ведомство стремится создать судебный прецедент для блокировки аналогичных сервисов и остановить развитие данного рынка.

Telegram-бот пользуется открытыми источниками и нелегально ставшими публичными базами данных. Весной руководство Telegram по требованию Роскомнадзора заблокировало "Глаз Бога", однако через неделю сервис восстановил работу, воспользовавшись сделанной ранее копией.

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