Германия может выслать большое число российских дипломатов

По данным газеты Süddeutsche Zeitung, правительство Германии рассматривает возможность выслать из страны значительное число российских дипломатов, подозреваемых в работе на спецслужбы. Речь идет об объявлении персонами нон грата аналогичного числа сотрудников диппредставительства РФ, как это ранее сделали Нидерланды и Бельгия, то есть около 20, пишет издание в пятницу, 1 апреля, со ссылкой на осведомленные источники.
Согласно его информации, политический директор в МИД Германии в начале текущей недели обсуждала с коллегами из G7 "пакет решений", в который может войти отзыв аккредитаций сотрудников российских посольств.
При этом в Берлине идут дискуссии о различных вариантах действий в этой связи, но пока нет единой позиции о целесообразности высылки дипломатов. Соответствующее решение должны принять ведомство федерального канцлера, МИД и МВД, сообщает SZ.
Российские сотрудники разведслужб в Германии находятся под контролем
Спецслужбам Германии известно, что Россия держит в Берлине высокое число неофициальных сотрудников ведомств безопасности, но Федеральная разведслужба Германии BND и Федеральное ведомство по охране конституции считают, что они в состоянии контролировать этих людей, пишет SZ. При этом в последние недели эти сотрудники не предпринимали никаких особенных действий, указывается далее.
Входящая в структуру ведомства федерального канцлера BND опасается, что ее сотрудники в Москве будут высланы из России в качестве ответной меры после соответствующего решения Берлина. У спецслужбы есть официальная резидентура при посольстве Германии в РФ, в которой работают два человека, отмечает газета.
Несколько дней назад Бельгия, Нидерланды, Ирландия и Чехия выслали в общей сложности 43 российских дипломата. По их данным, россияне занимались работой на разведслужбы, а также участвовали в действиях по манипуляции общественного мнения. 1 апреля Болгария объявила одного дипломата из РФ персоной нон грата.
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Главные задачи Федеральной разведывательной службы, кроме, собственно, внешней разведки, - борьба с терроризмом и организованной преступностью. Сейчас создается новое управление - по борьбе с компьютерным шпионажем. В штаб-квартире в Берлине после завершения переезда будут работать около 4500 сотрудников внешней разведки ФРГ.
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У главного входа, во дворе штаб-квартиры БНД, - лежит похожий на огромный валун художественный объект из красноватой стали. Предназначение непонятно. Автор Штефан Соуз утверждает, что это намек на работу разведчиков, разгадывающих секреты.
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Так выглядит главное фойе. Отсюда можно попасть в разные секторы - но не всем сотрудникам разведки, а только тем, кто в этих секторах работает. Кроме того, внутри комплекса - 50 "коммуникационных зон", которые доступны всем сотрудникам разведки. Там стоят столики, есть электрические плиты и микроволновые печи.
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Внешние стены зданий, расположенных на берлинской улице Chausseestrasse, покрыты анодированным (то есть не окисляющимся) алюминием. Всего в комплексе БНД 14 тысяч окон шириной 75 сантиметров. Стекло - специальное.
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В комплексе - два так называемых "кризисных центра". Они предназначены для важнейших совещаний. Помещения надежно защищены от прослушивания. Компьютеры, видеокамеры, кабинки для переводчиков, а на стене - часы, показывающие время в Берлине, Нью-Йорке, Лондоне, Москве и Пекине.
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А вот обычный рабочий кабинет разведчиков. В комплексе БНД - 5200 таких кабинетов, в основном, двухместных, площадью 17 кв. метров. У каждого сотрудника на столе - два телефона и два компьютера. Один работает только во внутренней сети, второй предназначен для связи с внешним миром.
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Кабинет главы внешней разведки находится на восьмом этаже.Письменный стол из светлого дерева, паркетный пол. Рядом - душевая, но комнаты отдыха с диваном нет. С маленького балкончика открывается вид на здание парламента и на ведомство федерального канцлера. Что символично, потому что это - контролирующие разведку органы. Кстати, пальма рядом со зданием БНД - искусственная.
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Самое секретное здание Германии
Юрист Бруно Каль - глава внешней разведки Германии с июля 2016 года. С 1994 года он работал в суде, в 1996-2005 годах был депутатом бундестага от ХДС, потом занимал руководящие посты в министерстве внутренних дел и министерстве финансов.
Автор: Ефим Шуман