Связанная с "Роснефтью" фирма из Литвы поставляла оборудование в Крым

Компания Run Engineering из Литвы поставляла в РФ оборудование, которое впоследствии использовали при строительстве двух электростанций в аннексированном Крыму. К такому выводу пришли журналисты-расследователи литовской национальной телерадиокомпании LRT. Результаты их расследования были опубликованы во вторник, 20 июля.

Как удалось выяснить журналистам, литовская компания экспортировала изготовленное в Литве и Чехии оборудование российской фирме "Воронеж-Аква", которая с 2016 года участвовала в строительстве двух электростанций в аннексированном Крыму - Таврической (Симферополь) и Балаклавской (Севастополь). Обе были запущены в 2019 году.

Связь с "Роснефтью"

По данным расследователей, акционеры Run Engineering тесно связаны с президентом концерна "Роснефть" Игорем Сечиным. "Роснефть" с 2014 года находится под санкциями Евросоюза, введенными из-за российской военной агрессии в Украине.

Фильтры фирмы Run Engineering из Литвы

Оборудование для фильтрации и подготовки воды проектируется и производится на предприятиях Run Engineering в Литве и Чехии, а затем экспортируется в Россию на "Воронеж-Аква", говорится в статье журналистов-расследователей, опубликованной и на русском языке.

Немецкие фильтры на оборудовании в Крыму

На этом оборудовании были установлены мембранные фильтры, изготовленные в Германии фирмой inge GmbH, которая с недавних пор входит в концерн DuPont Water Solutions. Впоследствии это оборудование оказалось на крымских электростанциях.

Фирма Run Engineering в Каунасе

В немецкой фирме на запрос DW ответили, что не знали об использовании их продукции в оборудовании, которое потом оказалось в Крыму. "Никогда во время сотрудничества с Run Engineering inge GmbH не знала ничего и не было никаких свидетельств того, что продукция, доставленная заказчику, может быть использована по другому назначению, чем указывала компания", - говорится в письменном ответе DuPont Water Solutions.

Кроме того, в немецкой компании добавили, что соответствие всем правилам экспорта и санкционным ограничениям "имеет самый высокий приоритет" в DuPont и inge GmbH. Поэтому фирма, по собственным данным, проводит даже более тщательную проверку своей экспортной деятельности, чем того требуют законодательные предписания.

"Перед тем как начинать сотрудничество с новым заказчиком, проводится автоматизированный скрининг с использованием баз данных, проверенных на предмет его причастности на данный момент к санкционным спискам Немецкого федерального ведомства экономики и экспортного контроля ", - говорится в ответе DuPont на запрос DW.

В обход санкций

Как выяснили журналисты LRT, литовская компания экспортировала оборудование в Россию даже после того, как ей отказали в экспортной лицензии в конце 2018 года. Еще летом того же года предприятие привлекло внимание литовских чиновников, когда пыталось вывезти из Литвы оборудование двойного назначения, которое, как предполагали, могло оказаться в Крыму. Немецкая компания inge GmbH, по собственным данным, не сотрудничает с литовцами с 2020 года.

Турбины фирмы Siemens

Речь идет о тех же электростанциях в Крыму, вокруг которых 2017 разгорелся скандал с участием немецкого концерна Siemens. Тогда выяснилось, что изготовленные Siemens турбины были поставлены в Крым в обход санкций. Немецкой фирме сообщили тогда, что оборудование было якобы предназначено для использования в Краснодарском крае.

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