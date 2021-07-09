 Свежие сорняки - к вашему столу! Что рекомендует немецкий эксперт | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 10.07.2021

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Культура и стиль жизни

Свежие сорняки - к вашему столу! Что рекомендует немецкий эксперт

Немецкий биолог и опытный собиратель диких трав и сорняков Мануэль Ларбиг делится опытом и дает советы тем, кто хочет использовать эти растения в пищу.

Весенние дикорастущие травы

Сорняками эти скромные на вид растения называют не зря, ведь растут они - где угодно: на опушке леса, в чистом поле, пробиваются сквозь щели разбитого асфальта, пристраиваются вдоль обочин городских тротуаров и даже кое-где свешиваются с крыш. Себя-то они чувствуют вольготно повсюду, а вот тем, кто желает включить в свой рацион эти чрезвычайно полезные и легкодоступные источники витаминов, делать это лучше правильно, ведь далеко не каждое из них годится для весеннего салата или витаминного супа-пюре, советует биолог Мануэль Ларбиг (Manuel Larbig) - автор книги "Мой путеводитель по дикорастущим травам" ("Mein Wildkräuter-Guide"), выпущенной издательством Penguin Verlag.

Мануэль Ларбиг. Мой путеводитель по дикорастущим травам

Мануэль Ларбиг. "Мой путеводитель по дикорастущим травам"

Вот уже много лет эксперт из Берлина знакомит желающих с невзрачными на первый взгляд, неприхотливыми растениями, обладающими поистине чудотворными свойствами. Вся прелесть еще и в том, что путешествие в страну "дремучих трав" начинается буквально за порогом дома, независимо от того, где он находится, обещает Мануэль Ларбиг.

Кому (не)нужны сорняки?

Более 500 таких экскурсионных походов за травами - в Берлине и его окрестностях - организовал биолог за последние годы. Собирать полезные травы в большом городе? Звучит странно. Но...

"Флора современных городов нередко отличается гораздо бóльшим разнообразием, чем растительность в сельской местности", - поясняет Мануэль Ларбиг. Одним из самых зеленых городов Германии сегодня считается Гамбург, где более 70% территории отведено зеленым насаждениям. В Берлине - почти 60% территории, чуть меньше - в Кельне и в Мюнхене. Так что собирать дикорастущие травы вполне можно и в городах.

Но стоит ли вообще собирать сорняки и, главное, зачем? Стоит, уверен автор подробного руководства по травам. "Они оказывают на нас благотворное влияние: с одной стороны - витамины и важные микроэлементы в травах, с другой - процесс сбора, сочетаемый с длительными прогулками на свежем воздухе. Сбор доступных всем и каждому сорняков позволяет нам замедлиться, притормозить бесконечное ускорение будничного ритма, обрести душевное равновесие", - считает знаток диких трав. По его словам, следует лишь придерживаться некоторых правил - как в черте города, так и за его пределами.

Места для сбора и "правило букета"

Все очень просто: для сбора трав следует избегать лишь слишком оживленных, загазованных улиц. Вопреки опасениям, парковые поляны и обочины дорог, на которых выгуливают собак, менее опасны для нашего здоровья, уверяет эксперт, а собранное нужно просто тщательно промыть перед употреблением. Гораздо опаснее соседство трав с окурками, такие места лучше обходить стороной, предупреждает Мануэль Ларбиг.

С осторожностью нужно относиться к травам и ягодам (например, черемше, землянике или ежевике), за которыми мы отправляемся на опушку леса: их лучше подвергать тепловой обработке (например, использовать для супа или варенья). В противном случае можно подхватить паразита - ленточного червя под названием альвеококк (лат. Alveococcus multilocularis), поражающего обычно лис.

Глядя на буйное разнообразие трав на городских лужайках, в парках, палисадниках или на обочинах дорог, удержаться от сбора ароматного "букетика" просто невозможно. Именно "букетика", подчеркивает Мануэль Ларбиг, имея в виду официальное предписание "Handstraußregelung" (дословно "правило букета"): в Германии собирать дикорастущие (а не кем-то заботливо посаженные!) травы, ягоды и грибы можно лишь в малом количестве - чтобы хватило только "на обед". И только в местах, куда официально разрешен доступ.

Блюда из сорняков и диких трав. Фотогалерея

  • Сорняки в немецкой кухне - суп-пюре из черемши

    Сорняки в немецкой кухне

    Суп-пюре из черемши

    Этот суп из листьев и цветов черемши (дикого чеснока) готовят в Германии с древних времен. Блюдо способствует укреплению иммунной системы, оказывает противовоспалительное действие. Для густоты в него добавляют корни петрушки и пастернака. Подавать с обжаренными кедровыми орехами и крутонами.

  • Сорняки в немецкой кухне - творог, рапунцель и сердечник

    Сорняки в немецкой кухне

    Творог, рапунцель и сердечник

    Автор этого рецепта из книги "Блюда с дикорастущими травами" ("Wildkräuterküche") - эксперт Юлия Шимански. Богатый витаминами рапунцель (то есть валерианелла огородная или полевой салат) и пикантный на вкус сердечник луговой она советует сочетать с нежным творогом, намазанным на подрумяненные ломтики хлеба.

  • Сорняки в немецкой кухне - бальзамический уксус с ежевикой

    Сорняки в немецкой кухне

    Бальзамический уксус с ежевикой

    Свой любимый салат из дикорастущих трав (по сезону), фитотерапевт Роза Бехам заправляет бальзамическим уксусом собственного приготовления - ягоды (ежевика или земляника), ложка меда, сухое белое вино и винный уксус (1:1). Настаивать 10 -14 дней.

  • Сорняки в немецкой кухне - каперсы из одуванчиков

    Сорняки в немецкой кухне

    Одуванчиковые каперсы

    Две пригоршни бутонов одуванчиков насыпать в стеклянную банку, залить кипящей смесью из воды и винного уксуса (1:3), столовой ложки соли. Плотно закрыть и выдержать 10 - 14 дней. Приготовленные таким образом эрзац-каперсы ничуть не уступают по вкусу настоящим, уверяет опытная травница Бербель Хёффлин-Рок.

  • Сорняки в немецкой кухне - кюхле из полыни

    Сорняки в немецкой кухне

    Кюхле из полыни

    Кюхле (Küchle) - так немцы называют пышки или пончики, жареные во фритюре. Кондитер Барбара Кинцлер предлагает приготовить их из веточек полыни (она же чернобыльник, но можно и из соцветий бузины). Их обмакивают в густом блинном тесте и жарят до появления корочки золотистого цвета.

  • Сорняки в немецкой кухне - крапивные клецки

    Сорняки в немецкой кухне

    Крапивные клецки

    Знаток дикорастущих трав Бернадет Бехле-Хельде предлагает собранные на прогулке травы - щавель, сныть, будру и хорошую порцию крапивы - обжарить на топленом масле, смешать с творогом, двумя яйцами, мукой и пригоршней тертого сыра. Из массы вылепить шарики. Остается лишь отварить и подать со свежим салатом.

  • Сорняки в немецкой кухне - оладьи с клевером и голубикой

    Сорняки в немецкой кухне

    Оладьи с клевером и голубикой

    Еще один рецепт кондитера Барбары Кинцлер: в густое тесто (немного гуще, чем на блины) добавить измельченные цветки и листья клевера, а также хорошую пригоршню голубики. Тщательно перемешать, испечь оладьи: вкусно и с супом, и на десерт.

  • Сорняки в немецкой кухне - брынза с лиственницей

    Сорняки в немецкой кухне

    Брынза с лиственницей

    Светло-зеленые хвойные побеги лиственницы обладают пикантным кисловатым вкусом. Из брынзы, молодых побегов лиственницы и ароматного липового меда фармацевт Михаэла Хаген готовит витаминно-укрепляющую пасту-намазку для бутербродов из ржаного хлеба.

  • Сорняки в немецкой кухне - Воробушки с гулявником

    Сорняки в немецкой кухне

    "Воробушки" с гулявником

    "Творожные воробушки" (Quarkspatzen) - так в Германии называют клецки из творожного-мучного теста, отваренные в воде или бульоне. Вариант Мелани Гёпперт готовится с добавлением в тесто мелко рубленной и предварительно обжаренной зелени гулявника. Отваренные клецки обжарить и подать с зеленым салатом.

  • Сорняки в немецкой кухне - суп из дикорастущих трав

    Сорняки в немецкой кухне

    Суп из дикорастущих трав

    Сварить наваристую похлебку из вкусных сорняков травница и педагог Вальбурга Шиллингер предлагает в котле над костром. Вместе с рублеными травами (крапива, звездчатка, тысячелистник, марь белая) в суп она кладет нарезанные кубиками морковь, пастернак, лук и сельдерей. Варить на очень медленном огне полтора часа.

  • Сорняки в немецкой кухне - маульташен с крапивой и брынзой

    Сорняки в немецкой кухне

    Маульташен с крапивой и брынзой

    Знаменитые швабские пельмени (Maultaschen) фитотерапевт Роза Бехам готовит с начинкой из брынзы, крапивы и черемши. Отваренные квадратные пельмени разрезать пополам, нанизать на шампуры и обжарить на гриле. Подавать с сезонными овощами.

  • Сорняки в немецкой кухне - Улитки с травами

    Сорняки в немецкой кухне

    "Улитки" с травами

    Аппетитные улитки у педагога Петры Рем-Хуг всегда разные. На лист слоеного теста, смазанный слоем творожной массы или сметаны, она укладывает ломтики лосося, буженины или ветчины и рубленные травы (подорожник, дикий майоран, будра, яснотка). Свернуть рулетом и нарезать - получатся "улитки". Выпекать 20 минут (200°C).

  • Сорняки в немецкой кухне - песто из черемши

    Сорняки в немецкой кухне

    Песто из черемши

    Для соуса песто эксперт по сорнякам Бербель Хёффлин-Рок использует вместо базилика черемшу, яснотку, кедровые орехи, тертый сыр (в оригинале - пармезан) и растительное масло. Очень вкусно со "спагетти" из кабачков.

  • Сорняки в немецкой кухне - открытый пирог с крапивой и марью

    Сорняки в немецкой кухне

    Открытый пирог с крапивой и марью

    Свой вариант пирога-киша предлагает Петра Рем-Хуг. На слоеное или вытяжное тесто укладываются измельченные травы (крапива, марь, клевер) и нарезанные дольками помидоры. Все это заливается творожно-яичной смесью с тертым сыром и запекается в печи около получаса.

  • Сорняки в немецкой кухне - зеленый десерт: манго, травы, ежевика

    Сорняки в немецкой кухне

    Зеленый десерт: манго, травы, ежевика

    Этот многослойный десерт - фаворит Барбары Кинцель. На дно стакана укладываются кусочки песочного печенья с орехами, затем кубики манго (или груши), ежевика, наверх - воздушный крем из взбитого крема (мягкий творог, сливки, ложка газированной воды, мед, сироп из бузины, пюре и сироп зеленого ясменника). Готово!

    Автор: Инга Ваннер


Крапива - королева дикорастущих трав

Дикорастущие травы часто называют местным "суперфудом". "Понятие "суперфуд" вряд ли применимо к какому-либо продукту вообще, придумали его скорее для рекламы", - рассуждает биолог на страницах своего путеводителя. Заменить определенные продукты питания полностью "витаминные" сорняки не могут, зато они способны наилучшим образом обогатить и разнообразить наш рацион, подчеркивает эксперт.

Дикий щавель вполне может заменить лимоны, из звездчатки средней (лат. Stellaria mеdia), чесночницы черешчатой (она частенько прячется в тени), сныти (лат. Aegopоdium podagrаria) и растущего под палящим солнцем одуванчика, например, можно приготовить великолепный салат, а вездесущую крапиву - использовать вместо шпината. Этот солнцелюбивый сорняк Мануэль Ларбиг считает бесспорной королевой дикорастущих трав. "В крапиве в большом количестве содержатся витамины A, C, E, магний, калий, железо", - перечисляет он.

Советы для начинающих

Горожанам, еще не имеющим опыта, биолог советует для начала собирать одуванчик, маргаритку (лат. Bеllis perеnnis), крапиву или звездчатку среднюю: в пищу употребляются соцветия, листья и стебли этих растений, а найти их можно повсюду.

Вполне безобидными считаются и такие (в том числе и лекарственные) травы, как пастушья сумка (лат. Capsеlla bursa-pastoris), гулявник (лат. Sisymbrium), неприхотливый сердечник (он же зубянка, лат. Cardаmine), подорожник (лат. Plantago) или водяной кресс (она же - жеруха лекарственная, лат. Nasturtium officinale), растущий по берегам рек, ручьев и городских водоемов. Очень популярна у любителей дикорастущих трав родственница амаранта, свеклы и мангольда - марь белая (лат. Chenopоdium аlbum), прозванная в Германии "гусиной лапой".

Многие сорняки обладают естественно-горьким вкусом. Из целого ряда изначально горьких овощей такие вещества в ходе селекции исчезли и от горечи мы давно отвыкли. Добавлять в пищу особо горькие растения поэтому или не следует вовсе, либо делать это лучше в небольших количествах (например, как листья и стебли одуванчика) - в салаты или, например, смешав с орехами, как в соусе песто, рекомендует автор путеводителя. Полезными советами и проверенными рецептами опытные травницы Германии делятся и на страницах книги "Блюда с дикорастущими травами" ("Wildkräuterküche"), вышедшей в издательстве Ulmer.

Опасные двойники

Настораживать собирателей трав должны и чрезмерная горечь, и млечный сок (его необычный цвет, резкий запах) на изломе стебля, как например, у непригодного для еды чистотела большого (лат. Chelidоnium mаjus). Специалист напоминает о золотом правиле травника - собирать только те растения, которые можно уверенно и однозначно определить - и в поход за травами советует отправляться обязательно со справочником. Ведь и знающим "травоведам" бывает нелегко различать полезное от опасного, подчеркивает Мануэль Ларбиг.

Блюда с дикорастущими травами

"Блюда с дикорастущими травами"

Классический пример - съедобная черемша (лат. Аllium ursinum) с характерным чесночным запахом и ее ядовитый двойник - ландыш. Собирая дикорастущий щавель (лат. Rumex acetоsa), можно ненароком прихватить листья ядовитого вьюна - повоя заборного (лат. Calystegia sepium), а растущего вдоль берегов рек и водоемов родственника петрушки - купыря (или кервеля, лат. Anthriscus sylvеstris) легко перепутать со смертельно ядовитым болиголовом пятнистым (лат. Conium maculatum). И уж совершенно не стоит собирать зонтики (в принципе съедобного) борщевика (лат. Heraclеum) - современные виды этого растения вызывают аллергическую реакцию кожи и тяжелые ожоги, которые могут привести к летальному исходу.

Отправляться за полезными сорняками и дикорастущими травами для очередного завтрака-обеда-ужина, вооружившись полотняной сумкой или корзиной (так собранные травы наверняка сохранят товарный вид), можно в любое время года, обещает автор путеводителя Мануэль Ларбиг. Самое полезное при этом то, что растущие повсюду сорняки на наш стол попадают совершенно безвозмездно и в свежесобранном виде, подчеркивает он.  

Смотрите также:

  • Ясменник душистый

    Вкусно и полезно: съедобные сорняки

    Ясменник душистый

    Стеблям с цветами этого растения необходимо подвянуть для того, чтобы появился характерный привкус, знакомый в Германии по традиционному напитку "Майский пунш", или мороженному сорта Waldmeister. Изумрудного цвета настой следует использовать с осторожностью: не более трех граммов ясменника на литр сока, вина или воды. Иначе головные боли обеспечены. Растение обладает токсическими свойствами.

  • Крапива

    Вкусно и полезно: съедобные сорняки

    Крапива

    Она умеет не только обжигать. Крапиву считают настоящим кладезем полезных веществ. Среди них - витамины A, C, E и минеральные соли. Собирать ее лучше в перчатках, но при обработке жгучие ворсинки ломаются. Поэтому употреблять крапиву можно безбоязненно - в салате, супе или освежающем смузи.

  • Сердечник луговой

    Вкусно и полезно: съедобные сорняки

    Сердечник луговой

    Он хрупкий на вид и неожиданно терпкий на вкус - сердечник луговой. Растение обладает бактерицидными свойствами. Используется в качестве приправы к супам и салатам. Кроме того, нежно-розовые цветы сердечника - прекрасная съедобная декорация для самых различных блюд.

  • Чесночница черешчатая

    Вкусно и полезно: съедобные сорняки

    Чесночница черешчатая

    Чесночница черешчатая или черешковая цветет в мае-июне. Нежно-зеленые стебли полезного растения обладают чесночным запахом. В пищу чесночницу, горьковатую на вкус, лучше использовать в свежем виде. При тепловой обработке горький вкус усиливается и становится неприятным.

  • Салат из дикорастущих трав

    Вкусно и полезно: съедобные сорняки

    Салат из диких трав

    Декоративно, вкусно, полезно: такой витаминный салат можно приготовить из желтой яснотки, чесночницы, сердечника лугового и будры, известной под названием "собачья мята".

  • Одуванчик

    Вкусно и полезно: съедобные сорняки

    Одуванчик

    Это растение особо представлять не нужно. Витамины группы А, В и С, а также высокое содержание горьких веществ делает его незаменимым укрепляющим средством, способствующим быстрому выведению шлаков из организма. Попробуйте в течение двух недель готовить салат с пригоршней листьев одуванчика.

  • Желе из одуванчика

    Вкусно и полезно: съедобные сорняки

    Желе из одуванчика

    …или приготовить ароматное желе: 300-500 граммов цветков и пару долек лимона залить литром воды, варить на медленном огне 45 минут, процедить. Жидкость смешать с сахаром и довести до кипения. Готово!

  • Сныть

    Вкусно и полезно: съедобные сорняки

    Сныть

    Она слывет грозой садовников и сорняком номер один! А между тем, сныть обыкновенная богата на витамины А и С, каротин, кальций и цинк. Совет специалистов: есть эту приятную на вкус травку почаще.

  • Кнедли на новый лад

    Вкусно и полезно: съедобные сорняки

    Кнедли на новый лад

    Любимые немцами кнедли на этот раз - с травами. Хорошо подходят для этого блюда сныть, сердечник луговой и крапива. Готовые кнедли следует полить растопленным сливочным маслом, посыпать тертым сыром и подать с салатом из свежесобранных трав.

  • Черемша

    Вкусно и полезно: съедобные сорняки

    Черемша

    Эту повелительницу лесных трав называют еще медвежьим луком или диким чесноком. Там, где расцветает черемша, воздух наполняется пряным ароматом. Она помогает регулировать кровяное давление, считается противовоспалительным и отхаркивающим средством - если есть черемшу в сыром виде. При сборе будьте осторожными по следующей причине...

  • Ландыши

    Вкусно и полезно: съедобные сорняки

    Ядовитый двойник

    У черемши есть двойник - ландыш. И все бы ничего, вот только путать их никак не рекомендуется: ландыш - растение ядовитое. Не помогают глаза, ориентируйтесь по запаху: от черемши исходит характерный чесночный аромат.

  • Черемша

    Вкусно и полезно: съедобные сорняки

    С заботой о природе

    В сезон цветенья черемша образует в лесу настоящий цветочный ковер. Цветы черемши также употребляют в пищу, как и листья. Вот только собирая ее, не стоит забывать о будущей весне и собирать, поэтому, не все подчистую…

    Автор: Инга Ваннер


Контекст

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