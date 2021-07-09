Свежие сорняки - к вашему столу! Что рекомендует немецкий эксперт

Немецкий биолог и опытный собиратель диких трав и сорняков Мануэль Ларбиг делится опытом и дает советы тем, кто хочет использовать эти растения в пищу.
Сорняками эти скромные на вид растения называют не зря, ведь растут они - где угодно: на опушке леса, в чистом поле, пробиваются сквозь щели разбитого асфальта, пристраиваются вдоль обочин городских тротуаров и даже кое-где свешиваются с крыш. Себя-то они чувствуют вольготно повсюду, а вот тем, кто желает включить в свой рацион эти чрезвычайно полезные и легкодоступные источники витаминов, делать это лучше правильно, ведь далеко не каждое из них годится для весеннего салата или витаминного супа-пюре, советует биолог Мануэль Ларбиг (Manuel Larbig) - автор книги "Мой путеводитель по дикорастущим травам" ("Mein Wildkräuter-Guide"), выпущенной издательством Penguin Verlag.
Вот уже много лет эксперт из Берлина знакомит желающих с невзрачными на первый взгляд, неприхотливыми растениями, обладающими поистине чудотворными свойствами. Вся прелесть еще и в том, что путешествие в страну "дремучих трав" начинается буквально за порогом дома, независимо от того, где он находится, обещает Мануэль Ларбиг.
Более 500 таких экскурсионных походов за травами - в Берлине и его окрестностях - организовал биолог за последние годы. Собирать полезные травы в большом городе? Звучит странно. Но...
"Флора современных городов нередко отличается гораздо бóльшим разнообразием, чем растительность в сельской местности", - поясняет Мануэль Ларбиг. Одним из самых зеленых городов Германии сегодня считается Гамбург, где более 70% территории отведено зеленым насаждениям. В Берлине - почти 60% территории, чуть меньше - в Кельне и в Мюнхене. Так что собирать дикорастущие травы вполне можно и в городах.
Но стоит ли вообще собирать сорняки и, главное, зачем? Стоит, уверен автор подробного руководства по травам. "Они оказывают на нас благотворное влияние: с одной стороны - витамины и важные микроэлементы в травах, с другой - процесс сбора, сочетаемый с длительными прогулками на свежем воздухе. Сбор доступных всем и каждому сорняков позволяет нам замедлиться, притормозить бесконечное ускорение будничного ритма, обрести душевное равновесие", - считает знаток диких трав. По его словам, следует лишь придерживаться некоторых правил - как в черте города, так и за его пределами.
Все очень просто: для сбора трав следует избегать лишь слишком оживленных, загазованных улиц. Вопреки опасениям, парковые поляны и обочины дорог, на которых выгуливают собак, менее опасны для нашего здоровья, уверяет эксперт, а собранное нужно просто тщательно промыть перед употреблением. Гораздо опаснее соседство трав с окурками, такие места лучше обходить стороной, предупреждает Мануэль Ларбиг.
С осторожностью нужно относиться к травам и ягодам (например, черемше, землянике или ежевике), за которыми мы отправляемся на опушку леса: их лучше подвергать тепловой обработке (например, использовать для супа или варенья). В противном случае можно подхватить паразита - ленточного червя под названием альвеококк (лат. Alveococcus multilocularis), поражающего обычно лис.
Глядя на буйное разнообразие трав на городских лужайках, в парках, палисадниках или на обочинах дорог, удержаться от сбора ароматного "букетика" просто невозможно. Именно "букетика", подчеркивает Мануэль Ларбиг, имея в виду официальное предписание "Handstraußregelung" (дословно "правило букета"): в Германии собирать дикорастущие (а не кем-то заботливо посаженные!) травы, ягоды и грибы можно лишь в малом количестве - чтобы хватило только "на обед". И только в местах, куда официально разрешен доступ.
Дикорастущие травы часто называют местным "суперфудом". "Понятие "суперфуд" вряд ли применимо к какому-либо продукту вообще, придумали его скорее для рекламы", - рассуждает биолог на страницах своего путеводителя. Заменить определенные продукты питания полностью "витаминные" сорняки не могут, зато они способны наилучшим образом обогатить и разнообразить наш рацион, подчеркивает эксперт.
Дикий щавель вполне может заменить лимоны, из звездчатки средней (лат. Stellaria mеdia), чесночницы черешчатой (она частенько прячется в тени), сныти (лат. Aegopоdium podagrаria) и растущего под палящим солнцем одуванчика, например, можно приготовить великолепный салат, а вездесущую крапиву - использовать вместо шпината. Этот солнцелюбивый сорняк Мануэль Ларбиг считает бесспорной королевой дикорастущих трав. "В крапиве в большом количестве содержатся витамины A, C, E, магний, калий, железо", - перечисляет он.
Горожанам, еще не имеющим опыта, биолог советует для начала собирать одуванчик, маргаритку (лат. Bеllis perеnnis), крапиву или звездчатку среднюю: в пищу употребляются соцветия, листья и стебли этих растений, а найти их можно повсюду.
Вполне безобидными считаются и такие (в том числе и лекарственные) травы, как пастушья сумка (лат. Capsеlla bursa-pastoris), гулявник (лат. Sisymbrium), неприхотливый сердечник (он же зубянка, лат. Cardаmine), подорожник (лат. Plantago) или водяной кресс (она же - жеруха лекарственная, лат. Nasturtium officinale), растущий по берегам рек, ручьев и городских водоемов. Очень популярна у любителей дикорастущих трав родственница амаранта, свеклы и мангольда - марь белая (лат. Chenopоdium аlbum), прозванная в Германии "гусиной лапой".
Многие сорняки обладают естественно-горьким вкусом. Из целого ряда изначально горьких овощей такие вещества в ходе селекции исчезли и от горечи мы давно отвыкли. Добавлять в пищу особо горькие растения поэтому или не следует вовсе, либо делать это лучше в небольших количествах (например, как листья и стебли одуванчика) - в салаты или, например, смешав с орехами, как в соусе песто, рекомендует автор путеводителя. Полезными советами и проверенными рецептами опытные травницы Германии делятся и на страницах книги "Блюда с дикорастущими травами" ("Wildkräuterküche"), вышедшей в издательстве Ulmer.
Настораживать собирателей трав должны и чрезмерная горечь, и млечный сок (его необычный цвет, резкий запах) на изломе стебля, как например, у непригодного для еды чистотела большого (лат. Chelidоnium mаjus). Специалист напоминает о золотом правиле травника - собирать только те растения, которые можно уверенно и однозначно определить - и в поход за травами советует отправляться обязательно со справочником. Ведь и знающим "травоведам" бывает нелегко различать полезное от опасного, подчеркивает Мануэль Ларбиг.
Классический пример - съедобная черемша (лат. Аllium ursinum) с характерным чесночным запахом и ее ядовитый двойник - ландыш. Собирая дикорастущий щавель (лат. Rumex acetоsa), можно ненароком прихватить листья ядовитого вьюна - повоя заборного (лат. Calystegia sepium), а растущего вдоль берегов рек и водоемов родственника петрушки - купыря (или кервеля, лат. Anthriscus sylvеstris) легко перепутать со смертельно ядовитым болиголовом пятнистым (лат. Conium maculatum). И уж совершенно не стоит собирать зонтики (в принципе съедобного) борщевика (лат. Heraclеum) - современные виды этого растения вызывают аллергическую реакцию кожи и тяжелые ожоги, которые могут привести к летальному исходу.
Отправляться за полезными сорняками и дикорастущими травами для очередного завтрака-обеда-ужина, вооружившись полотняной сумкой или корзиной (так собранные травы наверняка сохранят товарный вид), можно в любое время года, обещает автор путеводителя Мануэль Ларбиг. Самое полезное при этом то, что растущие повсюду сорняки на наш стол попадают совершенно безвозмездно и в свежесобранном виде, подчеркивает он.
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