Светопись на велосипедах (фото)

Берлин • Тренд это или нет - сказать не беремся, но на улицах в Германии стали чаще, чем раньше, попадаться велосипеды со светящимися колесами. Зимой в самые темные недели года они особенно бросаются в глаза - тем более, что рождественская иллюминация после праздников уже почти повсюду исчезла.

Установить светодиодное устройство на спицы - дело нехитрое и недорогое, после чего внимание на улицах и площадях вам обеспечено. Эти фотографии информационного агентства dpa были сделаны на длинной выдержке в первые дни нового года перед Бранденбургскими воротами в Берлине и около церкви Святого Андрея в бранденбургском городе Тельтове.

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