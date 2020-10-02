Один из лидеров оппозиции в Беларуси Светлана Тихановская объявлена в розыск на территории России, следует из базы МВД РФ по данным на среду, 7 октября. Согласно документу, опубликованному на сайте ведомства, гражданка Светлана Георгиевна Тихановская, 1982 года рождения, "разыскивается по статье УК". По какой именно статье Тихановская объявлена в розыск, не уточняется.

Информированный источник в интервью "Интерфаксу" пояснил, что внесение Тихановской в базу розыска МВД России является техническим аспектом взаимодействия России и Беларуси в рамках союзного государства. "В рамках взаимодействия между союзными государствами информация о Тихановской размещается в общей базе", - сказал он, отметив, что российские правоохранительные органы не возбуждали уголовного дела в отношении белорусской оппозиционерки.

Лидер оппозиции в Беларуси

Тихановская участвовала в президентских выборах в Беларуси после отказа ЦИК этой страны зарегистрировать инициативную группу ее мужа Сергея Тихановского, который впоследствии был задержан во время пикета по сбору подписей за выдвижение Светланы Тихановской в Гродно. Согласно официальным итогам голосования, Тихановская проиграла выборы, набрав чуть более 10 процентов голосов избирателей, а победу одержал Александр Лукашенко, занимающий пост главы государства с 1994 года.

Светлана Тихановская не согласилась с официальными итогами выборов и подала жалобу в Центризбирком. 11 августа глава МИД Литвы Линас Линкявичюс сообщил, что Тихановская находится на территории его страны. Доверенное лицо оппозиционерки Ольга Ковалькова сказала, что Тихановскую вывезли из страны белорусские власти, и у нее не было другого выбора.

Целый ряд стран ЕС признали Тихановскую лидером оппозиционных сил Беларуси. С ней уже встречались президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel).

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