Встреча Тихановской с Меркель, или Президентская ревность Лукашенко

Канцлер Германии Ангела Меркель приняла в Берлине экс-кандидата в президенты Беларуси Светлану Тихановскую. Кто в связи с этим сжимает автомат от зависти, знает карикатурист Сергей Елкин.
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Светлана Тихановская рассказала в интервью DW о том, чего ожидает от встречи с канцлером ФРГ в Берлине, как это сможет повлиять на ситуацию в Беларуси и какой план есть у оппозиции.
Переговоры с канцлером и главой МИД ФРГ, встречи с соотечественниками и депутатами бундестага, участие в подиумной дискуссии… DW - о визите экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской в Берлин.