 Встреча Тихановской с Меркель, или Президентская ревность Лукашенко | Беларусь и белорусы: новости и аналитика | DW | 06.10.2020

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Беларусь

Встреча Тихановской с Меркель, или Президентская ревность Лукашенко

Канцлер Германии Ангела Меркель приняла в Берлине экс-кандидата в президенты Беларуси Светлану Тихановскую. Кто в связи с этим сжимает автомат от зависти, знает карикатурист Сергей Елкин.

За визитом Тихановской в Берлин по телевизору следит Лукашенко с автоматом - карикатура Сергея Елкина

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    Автор: Марина Барановская


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