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Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская
Светлана ТихановскаяФото: Stefani Reynolds/AFP/Getty Images
ПолитикаБеларусь

Тихановская: Свобода Украины - это и свобода Беларуси

Дмитрий Андреев
26 мин. назад

По мнению лидера белорусской оппозиции, многие в Беларуси поддерживают Украину, а сотни белорусских добровольцев сражаются на украинской стороне.

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Свобода Беларуси является необходимым условием победы Украины в войне с Россией, а судьбы Украины и Беларуси тесно переплетены, заявила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, выступая в понедельник, 24 апреля, на ежегодном мероприятии "Обсуждая свободу" (Berliner Rede Zur Freiheit) в фонде Наумана в Берлине.

"Не будет свободной Беларуси без свободной Украины и не будет безопасной Украины без свободной Беларуси", - сказала она. Тихановская также подчеркнула, что гордится тем, что сотни белорусских добровольцев сражаются на украинской стороне. По ее словам, по меньшей мере 18 добровольцев из соседнего государства, которое официально считается союзником России, погибли, защищая Украину.

Также Тихановская напомнила о белорусском подполье. "Только в 2022 году белорусские железнодорожные партизаны совершили 80 диверсионных актов с целью остановить российские войска", - сказала экс-кандидат в президенты Беларуси. По ее словам, "важно различать режим (Александра) Лукашенко, который поддерживает геноцидную войну России, и белорусский народ, который вместе с украинцами дает отпор воинственной империи".

В Беларуси Тихановскую приговорили к 15 годам

В начале марта Минский городской суд заочно приговорил Светлану Тихановскую к 15 годам колонии. Следствие вменило ей сразу десять обвинений: самовольное присвоение звания и власти, оказание помощи иностранному государству в действиях против нацбезопасности, заговор с целью захвата власти, разжигание вражды, создание экстремистского формирования, воспрепятствование работе ЦИК и другие.

Комментируя решение суда, Тихановская отметила, что не думает о том, что белорусские власти хотели сказать ей этим приговором. "С ним или без него" она и дальше намерена "делать все возможное, чтобы освободить политических заключенных и привести страну к демократическим переменам".

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