Супермаркеты Billa проданы, немецкий концерн Rewe Group уходит из России

Немецкий торговый концерн Rewe Group уходит из России после 17 лет работы на российском рынке. Его австрийская дочерняя компания Rewe International сообщила 19 мая о продаже 161 супермаркета Billa в Москве и Московской области российской торговой сети "Лента". Осенью прошлого года Billa покинула Украину, где имела 35 супермаркетов в Киеве. Впредь этот бренд будет представлен только в странах ЕС.
Сеть магазинов "Лента" получила 161 супермаркет в Москве и Подмосковье
В официальном пресс-релизе Rewe International член ее правления Эспен Б. Ларсен (Espen B. Larsen) объяснил решение свернуть бизнес в России так: "Наша стратегическая цель состоит в том, чтобы во всех странах, в которых мы представлены нашими магазинами, добиться лидирующих позиций на рынке и как можно более высокого синергетического эффекта. Рыночная ситуация в России, размеры ее рынка, взаимосвязи на нем и тенденции его развития не позволяют добиться этого, несмотря на высокие инвестиции".
В странах ЕС супермаркеты Billa (на фото: магазин в Линце, Австрия) давно уже не дискаунтеры
На вопрос DW о размерах этих инвестиций Rewe International не ответила. Однако можно исходить из того, что с 2004 года они явно превысили те 215 млн евро, которые заплатила за 161 супермаркет и логистический центр Billa в подмосковном Быкове санкт-петербургская торговая сеть "Лента", контролируемая инвестиционной компанией "Севергрупп" Алексея Мордашова. По данным российской газеты "Коммерсантъ", компания "Билла Россия" получила в 2020 году 47,97 млрд рублей выручки и 1,69 млрд чистого убытка, что примерно соответствовало результатам за предыдущий период. Сделку еще должна одобрить Федеральная антимонопольная служба России (ФАС).
"Приобретение супермаркетов "Билла Россия" даст нам доступ к зрелой сети магазинов с устойчивым потоком покупателей, в том числе в центральных районах Москвы, и позволит удвоить общее количество супермаркетов "Лента". Кроме того, выгодное расположение торговых точек "Билла" даст "Ленте" возможность расширить онлайн-доставку на всю территорию Москвы, что является частью нашего амбициозного плана по значительному развитию онлайн-бизнеса в ближайшие годы", - заявил генеральный директор "Ленты" Владимир Сорокин. Он приветствовал приход в компанию 5400 сотрудников Billa.
Ceconomy закрыла в России магазины электроники Media Markt
Rewe Group - второй за три года крупный немецкий инвестор, сворачивающий бизнес на российском рынке розничной торговли. Летом 2018 года компания Ceconomy передала свои российские магазины бытовой электроники Media Markt конкуренту "М.Видео" и приобрела 15-процентный пакет акций этой российской компании. Однако Rewe International, в отличие от Ceconomy, не собирается оставаться в России даже в виде финансового инвестора.
Штаб-квартира торгово-туристического концерна Rewe Group находится в Кельне
"Мы решили сконцентрироваться в сегменте магазинов с полным ассортиментом на успешных рынках ЕС и сфокусировать наши средства на этих странах", - заявил Эспен Б. Ларсен. По итогам 2020 года суммарная выручка торгово-туристической группы Rewe со штаб-квартирой в Кельне впервые превысила 75 млрд евро, а число сотрудников достигло 384 тысячи человек.
Основной владелец "Севергрупп" Алексей Мордашов имеет обширные связи в деловых кругах Германии. Он контролирует 30% акций немецкого туристического концерна TUI - мирового лидера отрасли.
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Автор: Андрей Гурков