Суд вынес приговор поджигателям греческого лагеря для беженцев Мориа

Греческий суд приговорил четырех поджигателей, устроивших пожар в лагере беженцев Мориа, к десяти годам заключения каждого. Об этом в субботу, 12 июня, сообщила Греческая корпорация телерадиовещания (ERT). Пожар в крупнейшем в Европе лагере беженцев Мориа на греческом острове Лесбос в сентябре 2020 года устроили шестеро его афганских обитателей, недовольные карантинными мерами в лагере. Лагерь был полностью уничтожен и за ночь без крова остались свыше 12 тысяч человек. После пожара в лагере вспыхнули беспорядки. Мигранты мешали пожарным тушить огонь.

Двум несовершеннолетним афганским поджигателям приговор был вынесен уже в марте 2021 года – они получили по пять лет тюрьмы.

Ситуация с беженцами в Греции улучшается

Греческие власти неоднократно подвергались критике за переполненность лагерей для беженцев, в частности Мориа был рассчитан на прием не более трех тысяч человек. В свою очередь Афины заявляли, что не имеют средств на содержание все большего количества прибывающих беженцев и требовали от партнеров по Евросоюзу оказать им поддержку. После пожара многие жители лагеря получили убежище в других странах ЕС.

В 2021 году ситуация с беженцами на греческих островах существенно улучшилась. Число проживающих там мигрантов сократилось в апреле до 9600 человек. Годом ранее их было порядка 40 000. Причинами стали сокращение потока нелегальной миграции через Турцию в период пандемии, жесткие действия греческих пограничников по недопущению мигрантов, а также распределение части беженцев на материковой части Греции.

Смотрите также: