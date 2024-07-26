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Суд вынес приговор по делу о подготовке теракта в аэропорту

Роман Сулима
26 июля 2024 г.

Михаила Дария приговорили к 22 годам, а Илью Ковылкова - к 15 годам по делу о подготовке теракта в Шереметьево. Оба будут отбывать срок сначала в тюрьме, а затем в колонии строгого режима.

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Молоток российского суда
Российский суд вынес приговор фигурантам дела о подготовке терактаФото: Moscow City Court Press Office/TASS/dpa/picture alliance

Второй Западный окружной военный суд приговорил фигурантов дела о подготовке теракта в московском аэропорту Шереметьево: 48-летний Михаил Дарий получил 22 года, а 28-летний Илья Ковылков - 15 лет. Об этом в пятницу, 26 июля, сообщил корреспондент "Медиазоны" из зала суда.

По данным издания, первые три года заключения они проведут в тюрьме, а оставшуюся часть срока - в колонии строгого режима. Каждому из осужденных также назначен штраф по 600 тысяч рублей. Кроме того, Дарию после отбывания срока запрещено администрировать интернет-страницы в течение двух лет.

Михаил Дарий и Илья Ковылков обвинялись по статьям о покушении на совершение теракта группой лиц по предварительному сговору и изготовлении взрывчатых веществ организованной группой. Дарию дополнительно вменили участие в деятельности террористической организации и публичные призывы к террористической деятельности, пишет "Медиазона".

Прокуратура обвинила фигурантов в попытке подрыва резервуаров с топливом

Согласно обвинению российской прокуратуры, фигуранты дела пытались взорвать топливные резервуары на заправочной станции в Шереметьево, а также "пропагандировали терроризм среди российской молодежи" в Telegram. По словам сотрудника аэропорта Игоря Сорокина, выступившего свидетелем обвинения, целями обвиняемых были шесть действующих резервуаров объемом в 30 тысяч тонн каждый. Терминал Е аэропорта находится от резервуаров в 300 метрах, передавала SotaVision слова Сорокина.

Оба фигуранта признали вину. Михаил Дарий в суде рассказал, что в Украине живут его родственники, и с самого начала войны он ее не поддерживал. "Я не видел общей картины, у меня перед глазами только лица детей, только семьи, эти эмоции и мысли побуждали его более активно бороться против СВО (вооруженной агрессии РФ против Украины. - Ред.)", - приводит цитату Дария издание SOTAvision.

По словам Дария, в одном из чатов он познакомился с куратором легиона "Свобода России", который оплатил его билет в Молдову, а также должен был оплатить поджог в аэропорту Шереметьево. В суде Дарий объяснял, что хотел добиться мирных переговоров между Украиной и Россией, пишет "Медиазона". Илья Ковылков отказался о дачи показаний в суде, но сказал: "Я не за Украину, мне жалко людей". На первое заседание по мере пресечения Илью Ковылкова привезли со следами побоев, уточняет издание.

 

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