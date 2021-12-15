Суд в США отклонил просьбу Трампа не раскрывать его налоговые данные

Окружной суд США по округу Колумбия отклонил иск бывшего президента Дональда Трампа с требованием запретить доступ комитету по методам и средствам Палаты представителей Конгресса к его сведениям об уплате налогов. Такое решение опубликовано судом во вторник, 14 декабря.

В постановлении отмечается, что законодательный интерес конгрессменов перевешивает "даже особое уважение к бывшим президентам". Суд сослался на ряд прецедентов, говорящих в пользу необходимости выполнения требований Конгресса США. У адвокатов экс-главы государства есть 14 дней на обжалование решения.

Конгрессмены с 2019 года добиваются раскрытия данных Трампа по налогам

Дональд Трамп был первым президентом Соединенных Штатов, отказавшимся раскрывать данные о налогах. Комитет Палаты представителей обжаловал эти действия еще в 2019 году. В 2020 году газета The New York Times писала, что Трамп на протяжении десяти лет не платил подоходный налог, используя в зачет убытки, полученные в 1980-90-х годах.

Трамп проиграл уже второе дело о попытке сокрытия сведений от конгрессменов. 10 ноября суд отклонил его иск о запрете на раскрытие архивов Белого дома в рамках расследования спецкомитетом Палаты представителей штурма Капитолия 6 января.

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