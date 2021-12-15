Суд в США отклонил просьбу Трампа не раскрывать его налоговые данные

Окружной суд США по округу Колумбия отклонил иск бывшего президента Дональда Трампа с требованием запретить доступ комитету по методам и средствам Палаты представителей Конгресса к его сведениям об уплате налогов. Такое решение опубликовано судом во вторник, 14 декабря.
В постановлении отмечается, что законодательный интерес конгрессменов перевешивает "даже особое уважение к бывшим президентам". Суд сослался на ряд прецедентов, говорящих в пользу необходимости выполнения требований Конгресса США. У адвокатов экс-главы государства есть 14 дней на обжалование решения.
Конгрессмены с 2019 года добиваются раскрытия данных Трампа по налогам
Дональд Трамп был первым президентом Соединенных Штатов, отказавшимся раскрывать данные о налогах. Комитет Палаты представителей обжаловал эти действия еще в 2019 году. В 2020 году газета The New York Times писала, что Трамп на протяжении десяти лет не платил подоходный налог, используя в зачет убытки, полученные в 1980-90-х годах.
Трамп проиграл уже второе дело о попытке сокрытия сведений от конгрессменов. 10 ноября суд отклонил его иск о запрете на раскрытие архивов Белого дома в рамках расследования спецкомитетом Палаты представителей штурма Капитолия 6 января.
Смотрите также:
-
Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января
Дебаты по результатам президентских выборов в США, проходившие в здании Конгресса в Вашингтоне 6 января, были прерваны из-за беспорядков у Капитолия.
-
Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января
Сторонники действующего президента Дональда Трампа после его выступления на митинге в столице Соединенных Штатов прорвались к Капитолию через заграждения.
-
Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января
Демонстранты вступили в столкновения с полицией.
-
Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января
Стражи порядка применили слезоточивый газ.
-
Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января
По данным полиции Вашингтона, в результате беспорядков погибли пять человек, вт том числе один полицейский. Более 50 человек были ранены, около 80 задержаны.
-
Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января
Сторонники Трампа пытаются ворваться в здание Конгресса.
-
Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января
Демонстрантам удалось проникнуть в здание. Конгрессмены были эвакуированы.
-
Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января
Сторонники действующего главы Белого дома в здании Конгресса США.
-
Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января
Сторонники Дональда Трампа в здании Конгресса США.
-
Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января
Сторонники Дональда Трампа в здании Конгресса США.
-
Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января
Участники протестов в Вашингтоне после штурма Капитолия.
-
Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января
В Вашингтон прибыла Национальная гвардия.
-
Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января
Через несколько часов после беспорядков здание Конгресса США вновь перешло под контроль властей. Обсуждение итогов выборов возобновилось.
-
Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января
Лидер демократов в Сенате Чак Шумер осудил штурм Капитолия, назвав случившееся "пятном на нашей стране, которое будет нелегко смыть".
Автор: Павел Мыльников