 Суд в Ростове признал присутствие военных России в Донбассе | Новости из Германии о России | DW | 16.12.2021

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Россия

Суд в Ростове признал присутствие военных России в Донбассе

Упоминаемые в приговоре широкомасштабные поставки продовольствия российским военнослужащим в так называемых "ДНР" и "ЛНР" Кремль назвал ошибкой.

Украинские военные на линии разграничения в Луганской области

Украинские военные патрулируют линию разграничения в Луганской области

В Кремле опровергли информацию о присутствии российских военных в Донбассе, содержащуюся в ноябрьском решении суда в Ростове-на-Дону. Российские военнослужащие не находились и не находятся на йвостоке Украины, заявил в четверг, 16 декабря, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Наверное, речь идет об ошибке тех, кто писал этот текст. Потому что это невозможно, никаких вооружённых сил РФ на территории самопровозглашенных республик не было и нет. Вооружённые силы РФ есть на территории РФ", - цитирует Пескова "Интерфакс". Одновременно представитель Кремля указал, что Россия поставляет гуманитарную помощь в самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".

В приговоре суда говорится о поставках военным РФ в Донбассе

Ранее в тот же день ряд российских СМИ обратили внимание на вынесенный 10 ноября по делу о коррупции приговор Кировского районного суда в Ростове-на-Дону, в тексте которого косвенно признается присутствие российских военных в Донбассе. Власти РФ по-прежнему категорически отрицают такое присутствие.

В приговоре речь идет о поставках продовольствия российским военнослужащим, находящимся на востоке Украины. В документе указывается, что подсудимый - местный чиновник Забалуев В.Н. - требовал ежемесячные взятки в размере 90 тысяч рублей, обещая не препятствовать доставке продуктов в части российских вооруженных сил, дислоцированных в так называемых "ДНР" и "ЛНР".

В ходе суда обвиняемый заявил, что поставки осуществлялись один раз в две недели колоннами из "более чем 70 машин грузоподъемностью около 40 тонн и общим объемом более 1300 тонн", в которых находились мука, консервы и свежие овощи. Стоимость одной поставки превышала 130 млн рублей, этого достаточно, чтобы обеспечить продовольствием около 25 тысяч человек, пишет Znak.com. Кроме того, в решении суда со ссылкой на показания фигуранта указывается, что водителей проверял перед рейсом  "россиянин в звании майора".

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    Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс


Смотреть видео 03:17

Репортаж DW с украинско-российской границы

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