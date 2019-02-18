Суд в Польше обязал исследователей Холокоста извиниться

Суд в Польше во вторник, 9 февраля, признал виновными двух обвиненных в клевете исследователей Холокоста и обязал их принести официальные извинения. Иск связан с книгой Барбары Энгелькинг и Яна Грабовского об уничтожении евреев в Польше, оккупированной нацистской Германией, опубликованной в 2018 году. Заявление подала племянница одного из упомянутых в книге лиц.

Женщина сочла, что ее родственника оклеветали, сообщив о его причастности к гибели более 20 евреев, переданных нацистам. Она требовала компенсации в 100 тысяч злотых (около 22,3 тысячи евро) и публичных извинений со стороны авторов. Суд частично удовлетворил ее требования, обязав авторов исследования публично извиниться, но в тоже время он отверг требование истицы о выплате компенсации.

Правящая в Польше консервативная партия "Право и справедливость" (ПиС), поддержавшая иск, заявила, что считает любое расследование соучастия поляков в уничтожении евреев во время Второй мировой войны позором для страны, отмечает агентство Reuters.

Историки и эксперты по Холокосту обеспокоены результатами процесса. Они опасаются, что они могут запугать исследователей этой темы. Энгелькинг и Грабовский заявили, что будут обжаловать это решение в суде вышестоящей инстанции, сообщает Reuters.

Смотрите также: