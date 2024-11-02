В Петербурге присудили штраф за показ портретов Навального

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Лику Дьячкину по статье "о публичном демонстрировании атрибутики или символики экстремистских организаций" - за размещение портретов Алексея Навального у Соловецкого камня - памятника жертвам политических репрессий. Об этом сообщили в субботу, 2 ноября, в Telegram Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Были рассмотрены три протокола от 4, 9 и 17 октября. На листах формата А4 с портретом было написано, что Леша - "ее герой, ее президент", в связи со смертью политика было также добавлено - "Не забудем! Не простим!"

Штраф в размере 6 тыс. рублей

Дьячкина - доцент кафедры финансов одного из университетов Санкт-Петербурга. С содержанием протоколов она не согласилась.

Суд назначил штраф в размере 2 000 рублей по каждому протоколу.

Смерть Навального в колонии в Харпе

Федеральная служба исполнения наказаний по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщила о смерти Навального в колонии в Харпе 16 февраля. В заключении о его смерти утверждалось, что политик умер от естественных причин.

Вдова политика Юлия Навальная позднее уточнила, что "в последние минуты перед смертью он жаловался на острую боль в животе". По мнению врача Александра Полупана, лечившего его в омской больнице после отравления "Новичком" в 2020 году, описанные симптомы могут указывать на то, что политика вновь могли отравить. В пользу этой версии говорит и то, что власти долго не отдавали тело и не допустили проведения альтернативной экспертизы биоматериалов, отмечало издание The Insider.