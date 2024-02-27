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Суд в Москве заочно арестовал мультипликатора Павла Мунтяна

Виталий Кропман
27 февраля 2024 г.

Автора анимационного сериала Mr. Freeman обвиняют в распространении фейков про армию РФ из-за поста о Буче. Мультипликатор живет на Кипре, выступал против войны и участвовал в сборе средств в поддержку Украины.

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Фото: picture-alliance/dpa/C. Klose

Хорошевский районный суд Москвы заочно арестовал мультипликатора Павла Мунтяна. Об этом во вторник, 27 февраля, сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции. Как следует из сообщения, его обвиняют в "публичном распространеним заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ".

В октябре 2023 года Telegram-канал Baza сообщал, что против мультипликатора было возбуждено уголовное дело о распространении фейков про российскую армию из-за поста, опубликованного в апреле 2022 года. Сам Мунтян говорил, что дело завели из-за поста о событиях в Буче. В декабре 2023 года он был объявлен в розыск.

Автор популярного анимационного сериала Mr. Freeman, на YouTube-канал которого подписаны свыше 1,7 млн человек, уже несколько лет живет на Кипре. В апреле 2023 года он был внесен  в список иноагентов за то, что выступал против военных действий в Украине и участвовал в сборе средств в поддержку Киева.

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