Создателя "Масяни" Куваева объявили в розыск в России

МВД России объявило в розыск создателей мультсериалов "Масяня" и Mr.Freeman Олега Куваева и Павла Мунтяна, а также экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова.

Создатель мультсериала "Масяня" Олег Куваев объявлен в розыск в России. На соответствующую информацию в базе данных МВД РФ обратило внимание издание "Верстка" во вторник, 26 декабря.

В октябре против Куваева было возбуждено уголовное дело по обвинению в публичных призывах к деятельности, направленной против государства. По данным петербургских СМИ, поводом послужил эпизод "Масяни", в котором главная героиня объясняет российским солдатам, как сдаться в плен через украинский проект "Хочу жить".

22 декабря Минюст РФ внес Олега Куваева в реестр "иностранных агентов". В данный момент мультипликатор проживает в Израиле.

В розыске - еще один мультипликатор и экс-депутат

Помимо Куваева 26 декабря стало известно, что МВД объявило в розыск создателя еще одного мультсериала Mr.Freeman Павла Мунтяна, а также экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова. Ранее против них были заведены уголовные дела по статье о "фейках" о российской армии.

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