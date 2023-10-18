Суд в Москве признал российскую "дочку" Google банкротом

Арбитражный суд Москвы в среду, 18 октября, признал банкротом российскую "дочку" американского концерна Google - ООО "Гугл" и открыл в ее отношении конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Конкурсным управляющим назначен Валерий Таляровский, который ранее был временным управляющим.

"Гугл" предупредил об угрозе банкротства в мае прошлого года и сообщил о намерении обратиться в суд с целью признания банкротом. Спустя месяц "Гугл" подал соответствующее заявление в Арбитражный суд Москвы. В сентябре суд признал заявление обоснованным и ввел наблюдение сроком на полгода.

После апелляции в ноябре было вновь назначено наблюдение с утверждением нового временного управляющего. Им стал Валерий Таляровский из саморегулируемой организации (СРО) арбитражных управляющих "Межрегиональный центр экспертов и профессиональных управляющих".

Признаки преднамеренного банкротства

Таляровский на прошедшем заседании сообщил, что размер требований кредиторов компании, включенных в реестр, составляет на данный момент почти 53,6 млрд рублей. В сентябре Таляровский заявил, что в "Гугл" есть признаки преднамеренного банкротства. Он пришел к такому выводу по результатам проверки деятельности компании с марта 2019-го по декабрь 2022 года. В числе прочего он выявил существенное снижение ликвидности "Гугл" с декабря 2020 года.

Валерий Таляровский отметил, что в целом уровень платежеспособности должника можно охарактеризовать как "постепенно снижающийся", что, по его словам, может быть обусловлено штрафами против Google в России и значительным падением выручки начиная с третьего квартала прошлого года.

Крупнейший штраф российская "дочка" Google получила в конце декабря 2021 года. Тогда суд предписал компании выплатить 7,221 млрд руб. за неудаление информации, признанной запрещенной в России.

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