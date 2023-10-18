  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
ПолитикаРоссия

Суд в Москве признал российскую "дочку" Google банкротом

Сергей Ромашенко
18 октября 2023 г.

Размер требований кредиторов к компании превышает 50 млрд руб. Временный управляющий сообщал, что выявил признаки преднамеренного банкротства.

https://p.dw.com/p/4XheD
Эмблема Google
Фото: Thiago Prudencio/DAX/ZUMA/picture alliance

Арбитражный суд Москвы в среду, 18 октября, признал банкротом российскую "дочку" американского концерна Google - ООО "Гугл" и открыл в ее отношении конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Конкурсным управляющим назначен Валерий Таляровский, который ранее был временным управляющим.

"Гугл" предупредил об угрозе банкротства в мае прошлого года и сообщил о намерении обратиться в суд с целью признания банкротом. Спустя месяц "Гугл" подал соответствующее заявление в Арбитражный суд Москвы. В сентябре суд признал заявление обоснованным и ввел наблюдение сроком на полгода.

После апелляции в ноябре было вновь назначено наблюдение с утверждением нового временного управляющего. Им стал Валерий Таляровский из саморегулируемой организации (СРО) арбитражных управляющих "Межрегиональный центр экспертов и профессиональных управляющих".

Признаки преднамеренного банкротства

Таляровский на прошедшем заседании сообщил, что размер требований кредиторов компании, включенных в реестр, составляет на данный момент почти 53,6 млрд рублей. В сентябре Таляровский заявил, что в "Гугл" есть признаки преднамеренного банкротства. Он пришел к такому выводу по результатам проверки деятельности компании с марта 2019-го по декабрь 2022 года. В числе прочего он выявил существенное снижение ликвидности "Гугл" с декабря 2020 года.

Валерий Таляровский отметил, что в целом уровень платежеспособности должника можно охарактеризовать как "постепенно снижающийся", что, по его словам, может быть обусловлено штрафами против Google в России и значительным падением выручки начиная с третьего квартала прошлого года.

Крупнейший штраф российская "дочка" Google получила в конце декабря 2021 года. Тогда суд предписал компании выплатить 7,221 млрд руб. за неудаление информации, признанной запрещенной в России.

Смотрите также:

Google исполнилось 20 лет

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Большой Google следит за тобой: любимому поисковику исполнилось 20 лет

Большой Google следит за тобой: любимому поисковику исполнилось 20 лет

Такой удобный Google всегда знает, где ближайшая заправка - и где сам пользователь. Даже с отключенной геопозицией вы все еще под колпаком у сервиса. Как отключить слежку по геолокации?
Общество5 сентября 2018 г.02:36 мин.
external

Роскомнадзор решил бороться с Facebook, Google и Twitter якобы за цензуру (19.11.2020)

Роскомнадзор решил бороться с Facebook, Google и Twitter якобы за цензуру (19.11.2020)

В Госдуме уверены, что зарубежные компании специально ограничивают российские СМИ. Роскомнадзор рекомендовал всем российским СМИ размещать свое видео на интернет-платформах отечественных компаний.
Политика19 ноября 2020 г.03:08 мин.