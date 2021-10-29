Суд в Москве приговорил блогера Пыжа к пяти годам колонии

Московский городской суд признал блогера из Ленинградской области Андрея Пыжа виновным в противозаконном получении сведений, составляющих государственную тайну и касающихся режимных объектов в столичном регионе. В пятницу, 29 октября, суд приговорил его к пяти годам колонии.

Как сообщили журналистам в столичной прокуратуре, 37-летний Пыж будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. "В период с декабря 2018 года по август 2020 года злоумышленник незаконно получил сведения, составляющие государственную тайну, в отношении конструктивных особенностей и технических систем некоторых режимных объектов, расположенных в московском регионе", - цитирует заявление гособвинение "Интерфакс".

Дело Андрея Пыжа

Гражданин РФ и Украины Андрей Пыж, являющийся автором YouTube-канала Urbanturizm, был арестован Мещанским судом Москвы в августе прошлого года. Его обвинили в незаконном получении данных, составляющих гостайну, и их и распространении (пункт "д" части 2 ст. 283.1 УК РФ). Обвинение по этой статье предусматривает лишение свободы от трех до восьми лет.

По версии следствия, блогер встречался с лицами, которые передали ему секретные данные. "Обвиняемый через интернет передал их за пределы РФ, в том числе, в ходе личных поездок… Пыж сам собирал сведения и применял навыки конспирации до своего ареста", - приводит "Интерфакс" выдержку из одного из ходатайств следователя о продлении срока ареста. Свою вину Пыж не признал.

У канала Urbanturizm в YouTube 784 тысяч абонентов. Андрей Пыж - сталкер, он часто снимал на заброшенных промышленных объектах. В 2019 году, по данным "Открытых медиа", Пыж посещал действующую радиолокационную станцию, входящую в состав системы предупреждения о ракетном нападении на Россию и расположенную в Оленегорске Мурманской области.

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