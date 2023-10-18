Суд перепутал артиста Галкина и журналиста Максима Гликина

Обвинение заключалось в том, что артист якобы не предоставил в министерство юстиции РФ отчет о своей деятельности. На исправление ошибки Головинскому суду Москвы потребовались сутки.

Головинский районный суд в Москве по ошибке привлек юмориста Максима Галкина к ответственности по закону об "иноагентах", перепутав его с журналистом Максимом Гликиным. Об этом сообщило в среду, 18 октября, издание "Медиазона", сославшись на карточку соответствующего административного дела. Дело поступило в суд днем ранее, в качестве привлекаемого по нему лица был указан Максим Галкин. Обвинение заключалось в том, что артист якобы не предоставил в министерство юстиции РФ отчет о своей деятельности.

Однако 18 октября карточку дела обновили: вместо Галкина М.А в ней фигурирует Гликин М.А. По данным "Медиазоны", речь идет о бывшем заместителе главного редактора издания "Открытые медиа"Максиме Гликине.

Заседание по делу пока не назначили. За непредоставление отчетности журналисту грозит штраф до 50 тысяч рублей.

Максима Гликина включили в реестр "иноагентов" еще в июле 2021 года. Он, как и юморист Галкин, эмигрировал в Израиль. Максим Галкин получил статус "иноагента" в сентябре 2022 года, после того как открыто осудил полномасштабное военное вторжение России в Украину. Несмотря на эмиграцию, он продолжил концертную деятельность. Гастрольные туры Галкина теперь проходят в Европе и США.

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