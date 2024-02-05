Суд в РФ отправил под домашний арест юриста "Руси сидящей"

Сотрудничавший с "Русью сидящей" Алексей Федяров неоднократно критиковал работу следственных и судебных органов. Ему грозит до 12 лет заключения.

Замоскворецкий суд Москвы отправил под домашний арест юриста и правозащитника Алексея Федярова, сотрудничавшего с фондом "Русь сидящая", следует из картотеки суда. Федяров был задержан в понедельник, 5 февраля, и обвиняется в посредничестве при даче взятки в особо крупном размере. Меру пресечения в виде домашнего ареста запросило следствие.

Федярову грозит лишение свободы до 12 лет

Статья 291.1 УК РФ, по которой обвиняется Федяров, предусматривает наказание в виде штрафа до восьмидесятикратной суммы взятки или лишения свободы на срок до 12 лет.

Основатель фонда "Русь сидящая" Ольга Романова сообщила, что Федяров какое-то время возглавлял юридический департамент организации, но на волонтерских началах. "Не потому, что не хотел связываться с "иностранным агентом" (а мы давно ИА). А потому что считал, что не имеет права ничего брать у благотворителей, а может только отдавать. Такой вот жизненный концепт", - написала она в Telegram. Кроме того, Романова выразила уверенность в несостоятельности предъявленных Федярову обвинений.

Правозащитник, юрист и критик следственных и судебных органов

Как отмечает "Новая газета", Алексей Федяров ранее возглавлял следственное управление одной из региональных прокуратур, а в 2013 году был осужден по обвинению в мошенничестве. После освобождения в 2016 году он переехал в Москву и занялся правозащитной деятельностью, пишет издание.

Как отмечает The Insider, Федяров также является писателем-документалистом и решительно критикует работу российских следственных органов и судебной системы. Он заявлял, что "практически каждого судью в России" можно судить по статье за вынесение заведомо неправосудного решения", указывает издание.

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