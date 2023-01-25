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ПолитикаРоссия

Суд в Москве ликвидировал Московскую Хельсинкскую группу

Сергей Ромашенко
1 ч. назад

Для ликвидации правозащитной организации суду потребовалось менее 20 минут. Формальным поводом для закрытия послужило то, что члены МХГ участвуют в мероприятиях "за пределами своего региона", то есть Москвы.

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Московский городской суд в среду, 25 января, принял решение о ликвидации Московской Хельсинкской группы (МХГ) - старейшей в России правозащитной организации. Для вынесения решения по иску о ликвидации потребовалось всего одно заседание по существу и менее 20 минут времени.

Формальным поводом для закрытия правозащитной организации стали результаты внеплановой проверки, проведенной в ноябре по требованию прокуратуры. Претензии Минюста РФ состояли в том, что представители МХГ принимали участие в мероприятиях в других субъектах страны, вне Москвы, тем самым нарушая "пределы территориальной деятельности".

Нарекания у Минюста вызвали "наблюдения на резонансных судебных процессах, обращения к региональным органам власти, а также участие в мероприятиях партнеров организации, в том числе онлайн". В качестве примеров приводилось присутствие членов МХГ в 2020 году в роли наблюдателей на судебном заседании в Ярославле по делу о пытках в колонии №1 и на нескольких заседаниях в Подольске по делу бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна. Всего в иске Минюста было представлено 11 эпизодов "нарушений".

Реакция правозащитников

Сопредседатель Московской Хельсинской группы Валерий Борщов, протестуя против действий суда, заявил: "Вы совершаете большой грех. Вы уничтожаете правозащитное движение, уничтожаете! Ликвидация МХГ - это серьезный удар по правозащитному движению не только в России, но и в мире. То, с какой легкостью вы решаете нашу судьбу, меня поражает. Как так можно с такой легкостью уничтожать то, что строилось десятилетиями!"

Представители МХГ на судебном заседании требовали признать незаконной "внеплановую проверку" правозащитной организации, но суд в удовлетворении ходатайства отказал. Защите также не позволили вызвать в суд ни одного свидетеля.

Позиция Минюста РФ

Со своей стороны представители Минюста утверждали, что МХГ не предоставила в ходе проверки полный пакет требуемых документов, а устав организации "не соответствует актуальным требованиям законодательства". Ведомство посчитало нарушения "неустранимыми законным образом" и потребовало ликвидировать МХГ и запретить ее деятельность на территории России.

Московская Хельсинкская группа существовала в России с мая 1976 года. Основателем и первым руководителем МХГ был советский физик, правозащитник Юрий Орлов. С 1996 года до конца жизни (2018 год) председателем Московской Хельсинкской группы являлась правозащитница Людмила Алексеева.

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