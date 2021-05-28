Суд в Минске отклонил жалобу на задержание россиянки Сапеги

Минский городской суд в понедельник, 31 мая, отклонил жалобу на содержание под стражей россиянки Софьи Сапеги, задержанной после перехвата белорусскими властями самолета Ryanair. Следственные действия продолжатся 1 июня, сообщил адвокат девушки Александр Филанович. Он намерен добиваться судебной проверки законности задержания своей подзащитной.

Сапега находится под стражей с 23 мая. МИД России уверяет, что прилагает все усилия для защиты прав гражданки РФ.

По сведениям правозащитного центра "Весна", девушка является подозреваемой по уголовной статье о разжигании вражды. В то же время "Новая газета" со ссылкой на неназванного собеседника сообщила, что Сапегу подозревают в организации массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Посадка лайнера Ryanair в Минске и санкции ЕС

Белорусские власти 23 мая принудили лайнер авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершить экстренную посадку в Минске, заявив впоследствии, что получили сообщение о якобы находящейся на борту бомбе. Распоряжение лететь в столицу Беларуси пилоты получили за несколько минут до вхождения самолета в воздушное пространство Литвы. Для его сопровождения был поднят истребитель МиГ-29 белорусских ВВС. После посадки самолета Ryanair в Минске бомбы на борту обнаружено не было, однако были задержаны двое пассажиров - белорусский оппозиционный блогер Роман Протасевич и его спутница, гражданка России.

Инцидент с лайнером стал одной из главных тем саммита Евросоюза в Брюсселе 24 мая. По его итогам были согласованы санкции, предполагающие, кроме прочего, запрет на использование воздушного пространства и аэропортов ЕС белорусскими авиалиниями. Совет ЕС призвал также европейские авиакомпании избегать перелетов над территорией Беларуси.

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