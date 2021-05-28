 Суд в Минске отказался освободить россиянку Софью Сапегу | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 28.05.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Беларусь

Суд в Минске отказался освободить россиянку Софью Сапегу

Жалоба на задержание гражданки РФ Софьи Сапеги отклонена минским судом. Девушка была задержана вместе с независимым журналистом Романом Протасевичем после принудительной посадки рейса Ryanair в Минске.

Софья Сапега

Софья Сапега, фото из архива

Суд в Минске отклонил жалобу на задержание россиянки Софьи Сапеги, сообщил в пятницу, 28 мая, ее адвокат Александр Филанович. По его словам, судебное заседание было закрытым, поскольку только такой формат предусмотрен при обжаловании задержания. Софья на нем не присутствовала. Как отметил адвокат, он до сих пор не ознакомлен с документами, касающимися задержания, и в суде их не было.

Как сообщил Филанович 25 мая, Софью Сапегу арестовали на два месяца. По словам адвоката, девушку подозревают в совершении некоего уголовного преступления. В тот же день в МИД России без указания деталей сообщили, что Сапега подозревается в совершении неких преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Беларуси "в период с августа по сентябрь 2020 года". Ранее белорусский провластный Telegram-канал "Желтые сливы" обнародовал видеозапись, на которой Сапега говорит, что является редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", где публикуется "личная информация сотрудников органов внутренних дел".

Софья Сапега была задержана 23 мая вместе бывшим редактором оппозиционного белорусского портала NEXTA Романом Протасевичем. Они летели на самолете компании Ryanair, выполнявшего рейс из Афин в Вильнюс и принужденного к посадке в Минске из-за ложного сообщения о минировании. Германия, Евросоюз, США и другие западные страны резко осудили действия Беларуси, обвинив ее власти в государственном терроризме, и потребовали незамедлительного освобождения Протасевича и Сапеги.

Принуждение лайнера Ryanair к посадке в Минске

23 мая белорусские власти принудили лайнер Ryanair совершить экстренную посадку в Минске, заявив, что они получили сообщение о находящейся на борту лайнера бомбе. Распоряжение лететь в столицу Беларуси пилоты получили за несколько минут до того, как самолет должен был войти в воздушное пространство Литвы. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29.

Позже представители сервиса электронной почты Protonmail, с которого пришло письмо о якобы заложенной на борту бомбе, на которое ссылались белорусские власти, заявили, что оно было отправлено почти на полчаса позже момента, когда диспетчеры минского аэропорта потребовали от пилотов Ryanair отклониться от курса. После обследования самолета в Минске бомбы на борту не обнаружили.

Отказ от использования воздушного пространства Беларуси

После инцидента с самолетом Ryanair Великобритания и Франция приостановили разрешение на полеты белорусской государственной авиакомпании "Белавиа", Литва перестала принимать самолеты из Беларуси, а Евросовет распорядился запретить полеты "Белавиа" во все страны ЕС. В Евросоюзе договорились о введении новых санкций в отношении белорусского режима. 

Целый ряд европейских авиакомпаний, в том числе французская Air France, латвийская airBaltic, нидерландская KLM, скандинавская SAS, венгерская Wizz Air, немецкая Lufthansa, финская Finnair, отказались от использования белорусского воздушного пространства.

Смотрите также:

Смотреть видео 04:50

"Лукашенко потерял чувство реальности": эксперты о санкциях ЕС против Минска

  • Фотовыставка Москва-Минск

    Фотогалерея: Москва и Минск глазами немецких фотографов

    Из Москвы - в Минск

    Серия фотографий "Москва-Минск" - долгосрочный проект фотохудожников Сандры Ратковиц (Sandra Ratkovic) и Андре Фишера (André Fischer). Главная задача немецких фотографов - правильно понять и задокументировать культуру на постсоветском пространстве.

  • Фотовыставка Москва-Минск

    Фотогалерея: Москва и Минск глазами немецких фотографов

    Время назад

    Интерес к России и Беларуси у Сандры Ратковиц и Андре Фишера возник три года назад: тогда молодые фотографы снимали памятники советской архитектуры в Берлине. "Во многих местах время будто остановилось", - поделилась своими впечатлениями в интервью DW Ратковиц. Спустя несколько лет фотографы решились на новое путешествие. В объектив камеры попали памятники архитектуры Москвы и Минска.

  • Фотовыставка Москва-Минск

    Фотогалерея: Москва и Минск глазами немецких фотографов

    Милитаризм в деталях

    Во время двухнедельной поездки фотографов больше всего поразил милитаризм, который проник во все сферы жизни россиян и белорусов. На фото - сувенирная лавка в Москве.

  • Фотовыставка Москва-Минск

    Фотогалерея: Москва и Минск глазами немецких фотографов

    Две недели в столице

    "Выбрать Москву в качестве первого этапа путешествия было правильным решением. После посещения столицы сразу появляется желание посмотреть другие российские города. Кроме того, в Москве находятся важные для нас памятники архитектуры и Центральный музей Великой Отечественной войны", - пояснил Андре Фишер.

  • Фотовыставка Москва-Минск

    Фотогалерея: Москва и Минск глазами немецких фотографов

    Летняя прогулка

    Посетительницы одной из самых больших прогулочных зон столицы - Измайловского парка в Москве.

  • Фотовыставка Москва-Минск

    Фотогалерея: Москва и Минск глазами немецких фотографов

    Оружие в цветочек

    "Было очень интересно понаблюдать за военной и повседневной культурой в Москве и Минске. В Германии редко встретишь жениха и невесту, которые фотографируются на фоне Вечного огня", - рассказала Сандра Ратковиц. На фото - пушки в стиле гжель и хохлома.

  • Фотовыставка Москва-Минск

    Фотогалерея: Москва и Минск глазами немецких фотографов

    Эффектные сооружения

    Фотографы описывают Москву как удивительный город: "Он привлекает многочисленными историческими местами и впечатляющей архитектурой: старые церкви, здания в стиле соцреализма, московский метрополитен".

  • Фотовыставка Москва-Минск

    Фотогалерея: Москва и Минск глазами немецких фотографов

    Следующая остановка - Минск

    Андре Фишер оказался в белорусской столице неслучайно: "После языковых курсов в лингвистическом университете у меня появилась возможность провести в Минске целый месяц, чтобы окунуться в местную культуру и повседневную жизнь. Многое в этом городе напоминает Москву, только в уменьшенном формате".

  • Фотовыставка Москва-Минск

    Фотогалерея: Москва и Минск глазами немецких фотографов

    День танкиста

    Во время пребывания в Минске Андре Фишер попал на необычное представление. День танкиста - профессиональный праздник, который с 1946 года ежегодно отмечается в Беларуси во второе воскресенье сентября.

    Автор: Ксения Сафронова


Аудио- и видеофайлы по теме

Арест Протасевича: почему немецкие политики подозревают Кремль в причастности (26.05.2021)  

Путину выгоден арест Протасевича? (25.05.2021)  

Также по теме

Litauen Vilnius Landung entführte Ryanair Machine

ФБР и Польша начали собственные расследования инцидента с самолетом Ryanair 28.05.2021

Информацию о проводимом ФБР расследовании подтвердила полиция Литвы. Инцидент с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске расследует также Международная организация гражданской авиации.

Außenminister Heiko Maas

Глава МИД ФРГ требует серьезных последствий для Лукашенко за захват самолета 25.05.2021

Хайко Мас заявил, что задача новых ограничительных мер в отношении Беларуси: ударить "по Лукашенко и его аппарату власти, а не по гражданскому обществу, которое уже достаточно пострадало от этого режима".

Screenshot Roman Protasevich telegram Video Nexta

Берлин осуждает Минск за видео с задержанным Протасевичем 26.05.2021

Правительство Германии резко критикует вынужденную посадку рейса Ryanair в Минске, задержание активиста Романа Протасевича и опубликование его видеообращения.

Реклама

Самые читаемые

Цепкало обещает за арест Лукашенко 11 млн евро  

Новые санкции против Минска? О чем договорились министры стран ЕС  

Тихановская призвала Запад не препятствовать бегству белорусов из страны  