Суд в Минске отказался освободить россиянку Софью Сапегу

Суд в Минске отклонил жалобу на задержание россиянки Софьи Сапеги, сообщил в пятницу, 28 мая, ее адвокат Александр Филанович. По его словам, судебное заседание было закрытым, поскольку только такой формат предусмотрен при обжаловании задержания. Софья на нем не присутствовала. Как отметил адвокат, он до сих пор не ознакомлен с документами, касающимися задержания, и в суде их не было.

Как сообщил Филанович 25 мая, Софью Сапегу арестовали на два месяца. По словам адвоката, девушку подозревают в совершении некоего уголовного преступления. В тот же день в МИД России без указания деталей сообщили, что Сапега подозревается в совершении неких преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Беларуси "в период с августа по сентябрь 2020 года". Ранее белорусский провластный Telegram-канал "Желтые сливы" обнародовал видеозапись, на которой Сапега говорит, что является редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", где публикуется "личная информация сотрудников органов внутренних дел".

Софья Сапега была задержана 23 мая вместе бывшим редактором оппозиционного белорусского портала NEXTA Романом Протасевичем. Они летели на самолете компании Ryanair, выполнявшего рейс из Афин в Вильнюс и принужденного к посадке в Минске из-за ложного сообщения о минировании. Германия, Евросоюз, США и другие западные страны резко осудили действия Беларуси, обвинив ее власти в государственном терроризме, и потребовали незамедлительного освобождения Протасевича и Сапеги.

Принуждение лайнера Ryanair к посадке в Минске

23 мая белорусские власти принудили лайнер Ryanair совершить экстренную посадку в Минске, заявив, что они получили сообщение о находящейся на борту лайнера бомбе. Распоряжение лететь в столицу Беларуси пилоты получили за несколько минут до того, как самолет должен был войти в воздушное пространство Литвы. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29.

Позже представители сервиса электронной почты Protonmail, с которого пришло письмо о якобы заложенной на борту бомбе, на которое ссылались белорусские власти, заявили, что оно было отправлено почти на полчаса позже момента, когда диспетчеры минского аэропорта потребовали от пилотов Ryanair отклониться от курса. После обследования самолета в Минске бомбы на борту не обнаружили.

Отказ от использования воздушного пространства Беларуси

После инцидента с самолетом Ryanair Великобритания и Франция приостановили разрешение на полеты белорусской государственной авиакомпании "Белавиа", Литва перестала принимать самолеты из Беларуси, а Евросовет распорядился запретить полеты "Белавиа" во все страны ЕС. В Евросоюзе договорились о введении новых санкций в отношении белорусского режима.

Целый ряд европейских авиакомпаний, в том числе французская Air France, латвийская airBaltic, нидерландская KLM, скандинавская SAS, венгерская Wizz Air, немецкая Lufthansa, финская Finnair, отказались от использования белорусского воздушного пространства.

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