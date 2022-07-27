Суд в Люксембурге отклонил иск RT France о запрете вещания в ЕС

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Судьи в Люксембурге постановили, что запрет вещания RT был "уместным и необходимым" в свете поддержки каналом "российской политики дестабилизации".
Европейский суд в Люксембурге отклонил иск телеканала RT France против Совета ЕС по вопросу о запрете вещания канала на территории европейского сообщества. Постановление вынесено большой палатой Европейского суда общей юрисдикции в среду, 27 июля.
"Суд полностью отклоняет иск", - следует из вердикта.
Судьи в Люксембурге постановили, что санкции в отношении канала были "уместными и необходимыми" в свете "преследуемых целей" и с учетом "исключительного контекста" их введения. Инстанция в Люксембурге пришла к выводу, что Совет ЕС подтвердил факт "активной поддержки" со стороны RT France "российской политики дестабилизации и агрессии" против Украины. Кроме того, канал транслировал информацию, которая оправдывала войну РФ против Украины и могла представлять значительную угрозу общественному порядку и безопасности ЕС, указали в Люксембурге.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже прокомментировал вердикт.
"Разумеется, мы принимаем и будем принимать аналогичные меры давления на западные СМИ, которые работают у нас в стране", - отметил он. "Мы так же не будем давать им работать у нас в стране, и здесь никакой мягкой позиции не будет", - добавил Песков. По его мнению, запрещая работу российских телеканалов, "европейцы сами топчут те идеалы, которые они насаждают по всему миру".
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), высказываясь о запрете на вещание RT и агентства Sputnik в ЕС в начале марта, отметила: "Мы являемся свидетелями массированной пропаганды и дезинформации о возмутительном нападении на свободную и независимую страну".
Совет ЕС 1 марта принял решение о запрете вещания RT English, RT UK, RT Germany, RT France, RT Spanish, а также агентства Sputnik. В качестве обоснования, в частности, говорилось, что Россия распространяет через эти каналы пропаганду в оправдание своей агрессии против Украины и тем самым угрожает общественному порядку и безопасности ЕС. RT France в ответ подал иск в суд Евросоюза, а также представил ходатайство о предварительной правовой защите с целью приостановки запрета.
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