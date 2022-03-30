 RT DE не погасил второй штраф за продолжение вещания в Германии | Новости из Германии о Германии | DW | 30.03.2022

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Германия

RT DE не погасил второй штраф за продолжение вещания в Германии

Финансируемый российским государством немецкоязычный телеканал RT DE должен был выплатить штраф в 40 тысяч евро 28 марта. Кроме того, немецкий регулятор оштрафовал канал еще на 50 тысяч евро.

Офис RT Deutsch в Берлине

Финансируемый российским государством немецкоязычный телеканал RT DE до сих пор не погасил второй штраф в 40 тысяч евро, наложенный немецким медиарегулятором земель Берлин и Бранденбург (MABB) 18 марта. Эти деньги должны были быть выплачены до 28 марта, сообщил агентству epd официальный представитель медиарегулятора в среду, 30 марта. В ведомстве заявили о намерении принудительно взыскать эту сумму через налоговую инспекцию.

Кроме того, поскольку RT DE по-прежнему доступен в Германии через некоторые веб-сайты, MABB оштрафовал компанию еще на 50 тысяч евро со сроком оплаты до 5 апреля. Как пояснили в медиарегуляторе, RT DE погасила первый штраф в 25 тысяч евро, наложенный на канал 9 марта.

Вещание RT DE в Германии запрещено

Немецкоязычный телеканал RT DE был запущен 16 декабря с трансляцией через спутник и интернет. При этом на сайте RT DE было указано, что круглосуточное вещание в Германии  начато по лицензии на кабельное и спутниковое вещание, выданной в Сербии. Спустя неделю после запуска, 22 декабря, канал был снят с вещания через европейские спутники Европейским оператором спутниковой связи по запросу MABB.

2 февраля Комиссия по лицензированию и надзору (ZAK) - орган земельных регуляторов радио- и телепрограмм в Германии - запретила вещание RT DE в стране, объяснив это решение тем, что телеканал не имеет лицензии на трансляцию в ФРГ, необходимую в соответствии с действующим "Государственным законом о модернизации положения о СМИ в Германии". "Телеканал RT DE "не может ссылаться ни на какое другое легитимное европейское разрешение", - отмечено в решении ZAK.

Суде ЕС отклонил требование RT France о приостановке санкций

Председатель Суда ЕС общей юрисдикции в среду, 30 марта, своим распоряжением отклонил запрос RT France об отсрочке решения Совета ЕС, которым запрещается деятельность канала на территории Евросоюза наряду с рядом иных российских СМИ.

1 марта Совет ЕС принял решение о запрете вещания RT English, RT UK, RT Germany, RT France, RT Spanish, а также Sputnik. В качестве обоснования, в частности, говорилось, что Россия распространяет через эти каналы пропаганду в оправдание своей агрессии против Украина, что угрожает общественному порядку и безопасности ЕС. RT France подала иск в суд ЕС, а также представила ходатайство о предварительной правовой защите с целью приостановления запрета.

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    Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев


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