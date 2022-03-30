RT DE не погасил второй штраф за продолжение вещания в Германии

Финансируемый российским государством немецкоязычный телеканал RT DE до сих пор не погасил второй штраф в 40 тысяч евро, наложенный немецким медиарегулятором земель Берлин и Бранденбург (MABB) 18 марта. Эти деньги должны были быть выплачены до 28 марта, сообщил агентству epd официальный представитель медиарегулятора в среду, 30 марта. В ведомстве заявили о намерении принудительно взыскать эту сумму через налоговую инспекцию.

Кроме того, поскольку RT DE по-прежнему доступен в Германии через некоторые веб-сайты, MABB оштрафовал компанию еще на 50 тысяч евро со сроком оплаты до 5 апреля. Как пояснили в медиарегуляторе, RT DE погасила первый штраф в 25 тысяч евро, наложенный на канал 9 марта.

Вещание RT DE в Германии запрещено

Немецкоязычный телеканал RT DE был запущен 16 декабря с трансляцией через спутник и интернет. При этом на сайте RT DE было указано, что круглосуточное вещание в Германии начато по лицензии на кабельное и спутниковое вещание, выданной в Сербии. Спустя неделю после запуска, 22 декабря, канал был снят с вещания через европейские спутники Европейским оператором спутниковой связи по запросу MABB.

2 февраля Комиссия по лицензированию и надзору (ZAK) - орган земельных регуляторов радио- и телепрограмм в Германии - запретила вещание RT DE в стране, объяснив это решение тем, что телеканал не имеет лицензии на трансляцию в ФРГ, необходимую в соответствии с действующим "Государственным законом о модернизации положения о СМИ в Германии". "Телеканал RT DE "не может ссылаться ни на какое другое легитимное европейское разрешение", - отмечено в решении ZAK.

Суде ЕС отклонил требование RT France о приостановке санкций

Председатель Суда ЕС общей юрисдикции в среду, 30 марта, своим распоряжением отклонил запрос RT France об отсрочке решения Совета ЕС, которым запрещается деятельность канала на территории Евросоюза наряду с рядом иных российских СМИ.

1 марта Совет ЕС принял решение о запрете вещания RT English, RT UK, RT Germany, RT France, RT Spanish, а также Sputnik. В качестве обоснования, в частности, говорилось, что Россия распространяет через эти каналы пропаганду в оправдание своей агрессии против Украина, что угрожает общественному порядку и безопасности ЕС. RT France подала иск в суд ЕС, а также представила ходатайство о предварительной правовой защите с целью приостановления запрета.

Смотрите также:

Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место Вьетнам, 175-е место: арест за критику режима Независимых СМИ во Вьетнаме нет. Единолично правящая Коммунистическая партия диктует журналистам, как и о чем писать. Издатели, редакторы и журналисты по большей части и сами состоят в Компартии. В последнее время в центре внимания властей все чаще оказываются блогеры. Тех, кто бросает вызов коммунистической монополии на право выражать свое мнение, пытаются заставить замолчать арестами.

Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место Китай, 176-е место: территория несвободы По мнению "Репортеров без границ", Китай можно назвать крупнейшей тюрьмой под открытым небом для блогеров и журналистов. Власти КНР оказывают массовое давление на инакомыслящих, в том числе и на сотрудников иностранных СМИ. Целые области Китая остаются для них закрытыми, их работа подвергается цензуре, а собеседники и партнеры по интервью нередко оказываются за решеткой.

Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место Сирия, 177-е место: под пулями С начала гражданской войны в Сирии подверглись преследованиям и погибли многочисленные представители СМИ. Организация "Репортеры без границ" уже несколько лет подряд причисляет режим Башара Асада к врагам свободы прессы. Однако и радикальная группировка "Фронт Аль-Нусра", противостоящая Асаду, и боевики так называемого "Исламского государства" убивают, похищают и шантажируют журналистов.

Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место Туркмения, 178-е место: мнимая независимость Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов владеет всеми СМИ в стране. Исключение составляет лишь газета "Рысгал", но и ее издатели должны согласовывать каждый выпуск. После того, как в 2013 году в стране был принят закон "о СМИ", декларирующий свободу медиа и недопустимость цензуры, население получило доступ к зарубежным СМИ. Однако и интернет контролируется правительством.

Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место КНДР, 179-е место: диктатор диктует правила Свободы прессы нет и в Северной Корее. Руководство КНДР во главе с Ким Чен Ыном (на фото) держит под контролем все, что пишут местные газеты и журналы. Теле- и радиоприемники населения настроены исключительно на государственных вещателей. Любой, кто осмелится высказать мнение, отличное от мнения партии, попадает в так называемые "лагеря трудового перевоспитания" - вместе со всеми членами семьи.

Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место Эритрея, 180-е место: КНДР по-африкански Организация "Репортеры без границ" поместила на последнее место в рейтинге свободы прессы Эритрею. По мнению правозащитников, в этой стране действует наихудший для СМИ режим. Из-за гонений и притеснений многие журналисты вынуждены покидать родину. О реальной ситуации в стране население Эритреи может узнать лишь посредством вешающего из Парижа Radio Erena. Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев

