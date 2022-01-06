Суд в Киеве наложил арест на имущество Порошенко

Печерский районный суд Киева наложил арест на все имущество бывшего президента Украины Петра Порошенко, которого подозревают в госизмене и содействии терроризму. Соответствующее решение было оглашено во время судебного заседания в четверг, 6 января. "Ходатайство прокурора о наложении ареста на имущество удовлетворить", - говорится в определении суда, которое приводит агентство "Интерфакс-Украина"

Оглашая определение во время заседания, судья перечислила все имущество и активы пятого президента Украины, на которые накладывается арест. Это, в частности, принадлежащие Порошенко квартиры в Виннице и Киеве, усадьба в Козине, земельные участки, а также акции нескольких частных компаний.

Защита Порошенко уже сообщила, что подаст апелляцию на решение суда, а также обратится в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Адвокат Игорь Головань назвал это дело политическим преследованием Порошенко.

Порошенко намерен вернуться в Украину

6 января Порошенко сообщил, что собирается вернуться в Киев 17 января, чтобы явиться в суд, а также провести встречу с генеральным прокурором.

Экс-президент покинул Украину 17 декабря после того, как ему попытались вручить повестку для вызова на допрос по делу о поставках угля. В возглавляемой Порошенко партии "Европейская солидарность" утверждали, что политик "отбыл в заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу".

Дело расследуется по статьям о "финансировании терроризма", "государственной измене" и "создании террористической организации". Оно касается периода с конца 2014-го по начало 2015 года. По словам генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой, сумма, потраченная украинскими госпредприятиями на закупку топлива, превышает 200 млн гривен (около 6,7 млн евро). В Государственном бюро расследований (ГБР) называют сумму в 1,5 млрд гривен (32,5 млн евро).

Смотрите также:

Украина между миром и войной Новейшая "граница" в Европе Шлагбаум и паспортный контроль. Пеший пункт пропуска в Станице Луганской - единственный путь вдоль северной линии фронта, позволяющий попасть из самопровозглашенной ЛНР на территории, подконтрольные Киеву.

Украина между миром и войной Между двух миров Пеший пункт пропуска в Станице Луганской ежедневно пересекают более 3000 человек. Иногда здесь все еще раздаются выстрелы. Но в отличие от Донецкой области, на этой территории уже почти полгода в целом соблюдается режим прекращения огня.

Украина между миром и войной Поиск сепаратистов Задача украинских пограничников, осуществляющих контроль на этом КПП - задерживать пророссийских сепаратистов. Многие люди, передвигающиеся между самопровозглашенной ЛНР и подконтрольной Украине территорией, считают эти проверки издевательством.

Украина между миром и войной За покупками - через КПП Жители Луганска отправляются на подконтрольные Киеву территории в основном для того, чтобы купить продукты питания. Для этого им нужно пересечь линию разграничения, отделяющую самопровозглашенные республики от территории остальной Украины.

Украина между миром и войной Линия фронта Украинские военные и пророссийские сепаратисты несколько месяцев подряд обстреливали позиции друг друга. Сейчас в Луганской области действует режим прекращения огня. Однако многие до сих пор не верят в мир.

Украина между миром и войной Глубинка Без гуманитарной помощи жителям села Сизое Луганской области пришлось бы нелегко. К югу от него расположена линия фронта, к востоку - российская граница. Вся территория вокруг заминирована. Сотрудники Управления ООН по делам беженцев раздают местному населению теплую одежду.

Украина между миром и войной Новая стена Родственники этих женщин живут по ту сторону линии разграничения, на подконтрольной сепаратистам территории. Пасху 2014 года они еще праздновали на своих дачах в Сизом. Затем между селом и городом Луганском, где находятся их квартиры, внезапно пролегла линия фронта.

Украина между миром и войной Нехватка топлива Леса вокруг Сизого буквально напичканы минами, поэтому жители села больше не могут заготовить дрова. Если украинская зима окажется долгой, их нужно будет обеспечить топливом.

Украина между миром и войной Буферная зона Год назад в Минске был представлен план по отводу тяжелых вооружений. Однако украинская армия также весьма медленно выполняла пункты соглашений. В то же время соблюдение режима прекращения огня является главным условием для доставки населению гуманитарной помощи.

Украина между миром и войной Средство передвижения - бронетехника Наблюдатели ОБСЕ передвигаются вдоль северной линии фронта исключительно на бронированных машинах. Несколько недель назад в районе Донецка снова участилась стрельба. Автор: Франк Хофманн, Александра Ёлкина Автор: Франк Хофманн, Александра Ёлкина

